Uguaglianza: fondamento universale di dignità umana e sociale

Tra i principi fondativi di maggiore rilievo delle moderne società, il riconoscimento della pari dignità di ogni individuo al cospetto della legge e della comunità assume il valore della maggiore conquista civica che, nella sua evoluzione storica, ha progressivamente acquisito la forma di vero e proprio criterio regolatore delle relazioni e pilastro imprescindibile della convivenza democratica.

Concetto giuridico, politico e morale, che esclude dalla sua orbita ontologica discriminazioni arbitrarie tra in individui, a tutela di qualsiasi abuso di potere anche istituzionale.

Trattasi non di mera astrazione teorica, sinonimo di pura e sterile omologazione, ma valorizzazione e custodia delle differenze individuali, affinché nessuna peculiarità, di nascita, di condizione, di orientamento, di fede, possa divenire pretesto di esclusione o marginalizzazione.

L’uguaglianza, dunque, non è negazione delle differenze, bensì celebrazione della comune umanità attraverso il rispetto delle sue molteplici espressioni.

In essa si realizza l’armonico incontro tra libertà e giustizia: poiché nessuna società può dirsi compiutamente libera laddove anche un solo individuo venga privato della possibilità concreta di esercitare, in modo pieno ed equo, i propri diritti.

Tale nozione, oggi data talvolta per scontata o svuotata del suo vigore originario, affonda le proprie radici nel terreno fecondo del pensiero illuminato, che, nel XVIII secolo, si eresse a baluardo della ragione contro l’oscurantismo dell’assolutismo e dell’autorità dogmatica.

Fu proprio la filosofia dei Lumi a elevare l’essere umano a misura di tutte le cose, imprimendo, al concetto di uguaglianza, una valenza universale e fondativa.

Il pensiero razionalista dell’epoca, incarnato da figure come Voltaire, Rousseau, Diderot e Montesquieu, non si limitò a teorizzare una parità giuridica astratta, ma si fece vessillo di una rivoluzione morale, nella quale la dignità fosse riconosciuta come inalienabile e comune a tutti, al di là di nascita, censo o privilegio. Fu così che l’uguaglianza venne scolpita non solo nei codici, ma nelle coscienze.

Emblema di tale anelito fu l’Encyclopédie, monumento intellettuale dell’Illuminismo, che si propose di rendere il sapere accessibile a ogni soggetto dotato di ragione, sovvertendo l’élite del sapere per aprire le porte della conoscenza alla collettività.

Da principio filosofico, l’uguaglianza si è così elevata a norma giuridica, trovando consacrazione nei più solenni testi dell’umanità civile.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 proclama, fin dal suo incipit, che

tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti

restituendo a questo principio la sua vocazione universalistica, in quanto fondamento irrinunciabile di ogni ordinamento autenticamente democratico.

Parimenti, i Patti internazionali del 1966, sui diritti civili e politici, nonché su quelli economici, sociali e culturali, ribadiscono la necessità di proteggere questo assioma in ogni sua declinazione, con particolare riguardo a coloro che, storicamente, sono stati relegati ai margini del patto sociale.

Eppure, malgrado tali solenni affermazioni, la realtà storica e sociale resta profondamente segnata da disparità sistemiche: povertà, esclusione, razzismo, disuguaglianze di genere e disparità di accesso ai beni primari, quali istruzione e salute, testimoniano quanto il cammino verso una reale uguaglianza resti irto e incompiuto.

Nel contesto italiano, il principio trova la sua più alta espressione nell’articolo 3 della Costituzione repubblicana, che, con saggia lungimiranza, distingue tra uguaglianza formale e sostanziale.

Se il primo comma sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini dinanzi alla legge, il secondo comma, di portata rivoluzionaria, affida alla Repubblica il compito di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e uguaglianza, impedisca il pieno sviluppo della persona umana.

In tal modo, la Costituzione non si limita a enunciare un principio astratto, ma conferisce allo Stato il ruolo di artefice attivo e responsabile nella costruzione di un ordine sociale giusto.

Non più semplice garante della legalità, ma promotore di equità sostanziale, affinché ciascun cittadino possa realmente accedere alle stesse opportunità, e la libertà individuale non resti privilegio di pochi, ma patrimonio condiviso da tutti.

L’uguaglianza, dunque, non è una meta acquisita, ma una tensione continua verso il compimento dell’umano. È la misura della civiltà, il termometro della giustizia e la bussola della democrazia.

Essa vive ogni qualvolta una voce esclusa trova ascolto, un diritto negato viene riconosciuto, la dignità prevale sulla prepotenza.

Che il suo lume non venga mai meno e che le società del presente e del futuro continuino a edificarsi su quel principio immortale che, dalla ragione dei Lumi sino alle costituzioni moderne, ha insegnato all’umanità a riconoscersi uguale, proprio perché diversa.