UGL Salute su aggressione al Pronto Soccorso di Formia (LT)

Riceviamo e pubblichiamo.

UGL Salute esprime ferma condanna per la grave aggressione avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Formia (LT), dove un infermiere e un operatore socio-sanitario sono stati brutalmente colpiti mentre svolgevano il proprio lavoro.

Fabrizio Fabbri, Segretario regionale UGL Salute Lazio, e Fabiola del Gais, Segretario provinciale UGL Salute Latina, dichiarano:

Siamo di fronte all’ennesimo episodio inaccettabile di violenza ai danni di chi ogni giorno garantisce assistenza e cure ai cittadini, spesso in condizioni di forte stress e carenza di personale.

Non è più tollerabile che i luoghi di cura si trasformino in scenari di aggressioni. Occorre intervenire con urgenza aumentando i livelli di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie, in particolare nei Pronto Soccorso, attraverso la presenza costante di personale di vigilanza, sistemi di controllo efficaci come la videosorveglianza e un rafforzamento delle misure di prevenzione.