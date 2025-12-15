UGL Salute Lazio: revocato licenziamento lavoratori Tiberia Hospital

Gaeta e Franceschini: ‘UGL Salute resterà vigile affinché il percorso intrapreso giunga a compimento in maniera positiva’

È stata revocata la procedura di licenziamento dei 21 lavoratori del Tiberia Hospital, struttura facente capo al gruppo GVM. Questo è l’esito dell’incontro svoltosi nella mattinata odierna presso la Regione Lazio, al quale UGL Salute ha preso parte.

Gianluca Gaeta, Vicesegretario Regionale UGL Salute Lazio, e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale UGL Salute Roma, dichiarano: