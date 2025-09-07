UGL Salute Frosinone: Reinternalizzare subito i servizi sanitari

Riceviamo e pubblichiamo.

È quanto afferma la Segretaria Provinciale UGL Salute Rosa Roccatani.

La Roccatani spiega:

Da una verifica sommaria degli atti formali, determine/delibere, in nostro possesso, inerente l’assistenza domiciliare nei primi due trimestri dell’anno in corso, escluso Emodialisi, Riabilitazione e Hospice domiciliare, il costo si attesta in 5 milioni e 283 mila euro

Facendo un calcolo dello speso, in considerazione che il costo annuo di un dipendente professione Infermiere si attesta in circa 35.000,00 – 40.000 euro e quello di un medico in circa 65.000,00 – 70.000,00 euro, l’azienda con i medesimi fondi avrebbe potuto assumere 200 infermieri e 60 medici a tempo pieno, numero che indubbiamente poteva garantire molto bene il servizio e non solo, avrebbe infatti anche garantito una retribuzione conforme al CCNL sanità previsto per i dipendenti a tempo pieno del settore sanitario, cosa che di certo non è garantito ai professionisti afferenti le ditte esterne, in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza gode di contratti part-time.