UGL Salute: È il momento di un colpo di reni per risollevare il SSN

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute.

Giuliano prosegue:

Ribadiamo con forza la richiesta che quanto verrà risparmiato dall’interruzione dell’utilizzo dei gettonisti venga immediatamente reinvestito.

È fondamentale lanciare una campagna di assunzioni per rafforzare gli organici, prevedere un adeguamento salariale che ci allinei agli standard europei e incentivare i giovani a intraprendere specializzazioni come la medicina d’urgenza e il pronto soccorso.

Troppe volte la corsa al guadagno ha spinto i giovani medici verso altre discipline, ma è nostro dovere ridurre le distanze economiche e restituire dignità a chi ha scelto di servire in prima linea.