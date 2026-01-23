UGL: Relazione Corte Conti conferma in Italia manca accesso equo cure

Riceviamo e pubblichiamo.

La relazione annuale della Corte dei Conti sulla spesa sanitaria restituisce un quadro che l’UGL Salute considera allarmante: il Servizio sanitario nazionale aumenta le risorse, ma non riesce a garantire un accesso equo alle cure.

Nel 2024 la spesa complessiva ha raggiunto i 185 miliardi di euro, con un incremento della componente pubblica del 5%. Nonostante ciò, le famiglie continuano a sostenere oltre 41 miliardi di euro di spesa privata per visite, esami e terapie, spesso per evitare liste d’attesa che rendono impossibile curarsi in tempi adeguati.

Il Segretario nazionale UGL Salute, Gianluca Giuliano, sottolinea come questi dati rappresentino un campanello d’allarme non solo sanitario, ma sociale.

Afferma:

La Corte dei Conti conferma che il SSN spende di più ma non copre tutto. L’assistenza ambulatoriale è il punto più critico: i cittadini sono costretti a pagare di tasca propria per prestazioni fondamentali.

Questo non è solo un problema organizzativo, è un problema di giustizia sociale. Quando la capacità di curarsi dipende dal reddito, significa che stiamo tradendo i principi su cui è nato il nostro sistema sanitario.