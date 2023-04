UGL Metalmeccanici Torino rielegge Ciro Marino Segretario provinciale

Riceviamo e pubblichiamo.

L’UGL Metalmeccanici Torino nell’Air Palace Hotel di Leinì (TO) ha celebrato il V Congresso eleggendo Segretario Provinciale Ciro Marino: con lo slogan ‘Tecnologia Pulita’ per un Futuro alle Nuove Generazioni, il Consiglio Generale composto da molti iscritti, RSU, RSA e delegati della federazione torinese lo ha votato all’unanimità.

Marino guiderà una nuova squadra e un nuovo gruppo dirigente nel segno della continuità, con un forte radicamento nel territorio e nei posti di lavoro dei comparti industriali.

Una federazione che s’interfaccerà con l’amministrazione di Stefano Lo Russo ed anche con la Giunta regionale di Alberto Cirio.

Presenti alla kermesse esponenti politici, sindacali e di organizzazioni industriali tra cui: Maurizio Marrone, Assessore alle Politiche Sociali, Giovanna Pentenero, Assessore al Lavoro città Metropolitane, Maurizio Pedrini, Presidente ai Servizi ATC, Lomanto Valerio, Presidente Circoscrizione 6, Guido Griotto, in rappresentanza della Unione Industriale e AMMA di Torino, Alberto Acquaviva, Presidente del Consiglio.

Per l’UGL, Silvia Marchetti Segretaria UTL Torino e Regionale UGLM, il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera che ha presieduto e coadiuvato i lavori per tutta la durata della fase congressuale.

Ha dichiarato il riconfermato Segretario Provinciale UGL, Marino:

Con la nostra squadra dibatteremo con il mondo datoriale d’oggi in poi, concentrati sulla transizione ecologica, la formazione e riqualificazione dei lavoratori, PNRR e crisi aziendali senza abbassare, minimamente lo sguardo, sulla sicurezza del lavoro.

Il territorio, e nello specifico Torino, è importante per la presenza dell’industria automobilistica più grande d’Italia, Stellantis, che nascendo da Mirafiori ha portato notevoli investimenti in tutto il mondo.

Il nostro sforzo sarà concentrato nelle fabbriche sui posti di lavoro. Guardiamo al futuro in sicurezza, formazione, partecipazione, sostenibilità e transizione con ottimismo se pur nel territorio torinese si registra totale abbandono delle realtà industriali verso altre nazioni.

Vogliamo continuare ad essere il punto di riferimento dei lavoratori metalmeccanici, a partire da quelli che nel nostro territorio si trovano oggi in condizione di maggiore difficoltà.

Per Silvia Marchetti, Segretaria UTL Torino e Regionale UGLM:

La UGL Metalmeccanici può e farà molto per dare un concreto contributo utile a rafforzare i segnali di ripresa.

Il capoluogo piemontese e gran parte della Regione Piemonte hanno vissuto il disagio della crisi industriale; ora il manifatturiero, in particolare il settore automotive e l’indotto collegato stanno determinando risultati utili alla crescita non solo locale, ma dell’intero Paese.

Auguri al Segretario Marino, saremo da subito a lavoro per il bene del nostro territorio. Serve un territorio fertile e Torino e il Piemonte lo sono, ma serve uno sforzo politico che aiuti e favorisca anche l’attenzione verso le piccole e medie imprese che sono il fulcro di questa realtà e dove come UGL ci batteremo per le tante vertenze ancora aperte di cui la Whirlpool ex Embraco che da oltre 4 anni è senza alcuna prospettiva occupazionale.

Un forte augurio giunge dal Segretario Nazionale, Antonio Spera:

Marino, già RSA nello stabilimento Stellantis di Torino e dirigente UGL di lungo corso, ha ricoperto nella sua lunga carriera sindacale vari incarichi, quasi tutti all’interno della federazione metalmeccanici portando sempre risultati eccellenti.

Marino avrà tutto il nostro supporto, guiderà una federazione in un territorio che, negli ultimi anni, ha perso diverse aziende che hanno scelto di investire altrove.

Torino è in forte affanno: occorre sviluppare politiche attive per garantire un futuro occupazionale senza tagliare servizi, mettendo al primo posto la sicurezza di lavoratori e lavoratrici.

Sediamoci a un tavolo per salvaguardare occupazione e produzioni e promuovere sempre più sul nostro territorio la green economy.

L’automotive è strategico per la città di Torino, bisogna dimenticare la preoccupante grave crisi del 2020 che ha provocato in Italia un calo del 26% delle immatricolazioni in tutti i comparti dell’automotive.

Servono allora interventi e misure in grado di incidere in maniera profonda sulla competitività e sulla tenuta del nostro settore con proposte strategiche nei settori della ricerca e dello sviluppo in materia di mobilità sostenibile.

Come UGLM riteniamo sia necessario costruire politiche industriali che nascono dal basso per dare indicazioni nette e coerenti sul tema. Ancora più importante che questo processo possa arrivare dal nostro territorio, da sempre specializzato nella produzione delle auto.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta quello che noi abbiamo chiesto da tempo: i 220 miliardi del PNRR, la riforma del Patto di stabilità e la possibilità di nuovi investimenti in politiche occupazionali e infrastrutturali rappresentano un’opportunità senza precedenti per lo sviluppo e la modernizzazione del Piemonte e dell’intero Paese.

Occorre, dunque intensificare il confronto fra Governo e sindacati per avviare un percorso orientato alla crescita e alla creazione di nuovi posti di lavoro.