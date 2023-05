UGL Metalmeccanici Latina: Pio Musilli confermato Segretario

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuto ieri, 18 maggio, il Congresso Provinciale UGL metalmeccanici di Latina alla presenza del Vice segretario nazionale Adelmo Barbarossa che ha anche presieduto e coordinato i lavori, del Segretario Prov. le UGLM Valter Paradiso e del Vice Segretario Nello Borrelli.

Portando i saluti del Segretario Nazionale della Federazione, Antonio Spera impegnato a celebrare altri congressi sul territorio italiano, Adelmo Barbarossa ha dichiarato:

Fiducia rinnovata al Segretario uscente Musilli, in continuità con una fase di evoluzione nella rappresentatività e nella elaborazione politica. Noi siamo in quell’area culturale che oggi deve avere il coraggio di una rappresentanza sindacale e di una proposta alternativa.

Fa eco il neo Segretario Musilli, intervenendo:

Per fare ciò serve sinergia ed un grande processo di sburocratizzazione che agevoli e non ponga sempre difficoltà. La necessità di rappresentanza e partecipazione al disegno comunitario rispetto ad un pensiero dominante sempre più ‘isolato ed individuale’.

Bisogna ricominciare a pensare come comunità politica con comportamenti virtuosi entro e fuori dalle aziende per difendere i diritti e costruire nuove tutele per chi non le ha.

Noi UGLM siamo pronti a riconquistare quella giusta centralità di rappresentanza in tutte le realtà industriali metalmeccaniche della provincia di Latina.