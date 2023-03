UGL Matera: ‘Il territorio vittima della disoccupazione che risale’

Riceviamo e pubblichiamo.

Siamo in un comparto territoriale da tempo in crisi con pesanti ripercussioni su lavoratori e famiglie: occorre sviluppare politiche attive per garantire un futuro occupazionale senza tagliare servizi, mettendo al primo posto la sicurezza di lavoratori e lavoratrici.

Sediamoci a un tavolo, tutti unitariamente, per salvaguardare occupazione e produzioni e promuovere sempre più sul nostro territorio la green economy.