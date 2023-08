UGL Matera: Grazie a Merra pullman per lavoratori pendolari Stellantis

Il servizio sarà attivo dal 21 agosto

I pendolari del materano, che lavorano presso lo stabilimento automobilistico Stellantis Melfi (PZ), potranno usufruire, da lunedì 21 agosto p.v., già a partire sul primo turno produttivo, del trasporto pubblico, perché la Regione Basilicata non farà mancare loro il sostegno, pur nelle note difficoltà che attanagliano le casse dell’Ente. Trasporto che si snoda lungo le direttrici principali del territorio materano: la Nova Siri, la Montalbano, la Grassano, la Irsina, la Ferrandina – Matera con corsa sui turni e sul centrale, tutte in direzione Stellantis Melfi.

L’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, ha immediatamente ricevuto nei suoi uffici della sede della Regione Basilicata Pino Giordano e Francesco D’Adamo, rispettivamente Segretario Provinciale dell’UGL di Matera e componente di segreteria territoriale, che, su loro richiesta, e visti i vari solleciti pervenuti dai cittadini lavoratori che giornalmente si recano nella zona industriale di San Nicola di Melfi – Stellantis ed indotto – per risolvere i tanti già notevoli disagi per il trasporto pubblico in Basilicata.

Hanno dichiarato i sindacalisti: