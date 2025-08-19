Home Basilicata Matera UGL Matera: Cordoglio a famiglie Scaramuzzo – Leone per perdita mamma

UGL Matera: Cordoglio a famiglie Scaramuzzo – Leone per perdita mamma

UGL in lutto

Il Segretario Giordano esprime vicinanza in un così triste momento

Riceviamo e pubblichiamo.

Appresa la triste notizia del decesso della N. D. Anna Scaramuzzo, Ved. Leone, mamma del Consigliere regionale di Basilicata Rocco Luigi, dell’amica dirigente regionale Maria e di Carmelo, rivolgiamo loro il nostro più sincero e sentito affetto in questo triste momento.

A testimonianza di tale sentimento è il Segretario provinciale dell’UGL Matera, Pino Giordano.

Giordano, a nome dell’intera UGL Matera, conclude:

Ed è tanto più doloroso perché, qualunque parola si usi per aiutarli a sopportare questa inammissibile assenza, nessuno potrà sostituire la persona che amavano.

Vorremmo perciò semplicemente dire alle famiglie Scaramuzzo – Leone, ai cari Rocco, Maria e Carmelo, che condividiamo il loro dolore.

Auguriamo loro di affrontarlo in una serenità ritrovata della loro cara mamma.

