UGL Matera: Cordoglio a famiglie Scaramuzzo – Leone per perdita mamma

Il Segretario Giordano esprime vicinanza in un così triste momento
Appresa la triste notizia del decesso della N. D. Anna Scaramuzzo, Ved. Leone, mamma del Consigliere regionale di Basilicata Rocco Luigi, dell’amica dirigente regionale Maria e di Carmelo, rivolgiamo loro il nostro più sincero e sentito affetto in questo triste momento.
A testimonianza di tale sentimento è il Segretario provinciale dell’UGL Matera, Pino Giordano.
Giordano, a nome dell’intera UGL Matera, conclude:
Ed è tanto più doloroso perché, qualunque parola si usi per aiutarli a sopportare questa inammissibile assenza, nessuno potrà sostituire la persona che amavano.
Vorremmo perciò semplicemente dire alle famiglie Scaramuzzo – Leone, ai cari Rocco, Maria e Carmelo, che condividiamo il loro dolore.
Auguriamo loro di affrontarlo in una serenità ritrovata della loro cara mamma.