UGL Lazio: Roma – Latina, accordo sul Commissario Straordinario

Riceviamo e pubblichiamo.

Accogliamo con soddisfazione la nomina del Commissario straordinario per l’autostrada Roma – Latina Mallamo, segnale importante della volontà di riuscire finalmente a realizzare l’opera che, da tempo, come sindacato, sottolineiamo quanto sia fondamentale per l’economia e l’aspetto sociale del territorio.

Così il Segretario regionale UGL Lazio Armando Valiani commenta l’accordo tra la Regione Lazio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che hanno individuato in Mallamo quale responsabile per il progetto.

Spiega Valiani:

La ricostruzione del Ponte Morandi in tempi stretti, grazie alla nomina di un Commissario straordinario, è l’esempio di quanto anche per l’autostrada Roma a Latina si possa realizzare l’opera attraverso una struttura commissariale di grande competenza e livello che, in primis, si occupi di snellire la burocrazia e sbloccare i cantieri.

Le nostre istanze sono state accolte. Il Governo, con la nomina del commissario straordinario, pone una base solida per realizzare la Roma – Latina e ci auguriamo che questa possa essere la volta buona.

L’infrastruttura è fondamentale per il tessuto produttivo, economico e sociale dei territori.

Un’arteria importante per raggiungere il polo della frutta, il MOF di Fondi, per il polo chimico – farmaceutico del pontino e per tutte le altre attività di un territorio bisognoso di collegamenti più efficaci e rapidi per poter esprimere tutte le proprie potenzialità e tornare a svilupparsi.

Auspichiamo che i tempi siano brevi, perché manca anche un sistema ferroviario adeguato, anche quest’ultimo andrebbe potenziato per non dover percorrere 50 km in due ore, quando va bene.