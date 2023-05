UGL Foggia. Gatta riconfermato Segretario provinciale Metalmeccanici

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal tema ‘Uno sguardo al Domani’ si è celebrato nella Villa dei Gourmets di via Gennaro Buono, 16 a Foggia, il V Congresso provinciale dell’UGL Metalmeccanici alla presenza del Segretario regionale UGL Puglia, Giuseppe Sanzò, del Segretario UTL Foggia, Gabriele Taranto e del Componente di Segreteria nazionale Aurelio Melchionno.

Ha presenziato e coadiuvato i lavori, il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici Antonio Spera.

All’unanimità è stato riconfermato Maurizio Gatta, Segretario Provinciale della federazione UGL.

A tutta la squadra dei metalmeccanici di Foggia, preparata e coesa e al suo leader Gatta Maurizio, vanno i complimenti degli iscritti e dirigenti locali, regionali e della Federazione nazionale per il lavoro svolto in questi anni e per l’ottimo risultato che quotidianamente il gruppo fa registrare in tutto il territorio della capitanata, utile alla crescita dell’intera UGL Metalmeccanici.