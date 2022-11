UGL, Cuzzupi: ‘È il momento di dare opportunità alla Calabria e al Sud’

Riceviamo e pubblichiamo.

È il momento di dare una svolta al destino della Calabria e del meridione. È il momento di prendere atto dell’enorme potenziale produttivo della nostra terra non solo in funzione locale ma per il meridione e per l’intero Paese.

Queste l’affermazione del Segretario Regionale UGL Calabria, Ornella Cuzzupi, a fronte di una situazione in evoluzione che potrebbe segnare un deciso cambio di direzione nelle prospettive della regione Calabria.

Con l’approvazione del Decreto Calabria, non solo viene marcato un fondamentale passaggio per continuare nel risanamento della Sanità, finalmente potenziata da centinaia di nuove assunzioni di figure qualificate, e ridare alla gente calabra quanto tolto nei decenni passati, ma può determinare – ed è quello che auspichiamo – una maggiore e più adeguata attenzione a quanto la Calabria può rappresentare per se stessa e per l’intero Paese.

Occorre pianificare azioni che esaltino le immense capacità del popolo calabro, occorre che siano realizzate vere opportunità di occupazione creando un appropriato terreno di crescita, occorre che molto di quanto prodotto dalla e nella regione ritorni ad essa in modo da ricevere impulsi continui alla crescita, nello specifico non possiamo non condividere quanto il Governatore Occhiuto ha prospettato in merito alla produzione di energia pulita.