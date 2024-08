UGL Chimici: solidarietà e cordoglio per la tragedia di Girasole (NU)

UGL Chimici si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi

La Segreteria Nazionale UGL Chimici esprime il proprio profondo cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia di Gabriele Piroddi, il giovane operaio dell’ENEL tragicamente scomparso a Girasole, in Ogliastra.

In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo attorno ai suoi cari, offrendo loro tutto il nostro supporto morale.

Il Segretario Nazionale Elettrici, Michele Rizzi, insieme al Segretario Nazionale Eliseo Fiorin, della UGL Chimici, desiderano inviare un messaggio di solidarietà non solo alla famiglia di Gabriele, ma anche a tutti i colleghi dell’ENEL che stanno vivendo questa drammatica perdita.

Siamo profondamente addolorati per questa tragedia che ha colpito uno dei nostri giovani lavoratori. Esprimiamo la nostra vicinanza a tutta la comunità di lavoratori dell’ENEL, che in questo momento è comprensibilmente scossa e provata dall’accaduto.

La UGL Chimici ribadisce la propria fiducia nelle indagini in corso e attende con rispetto un comunicato ufficiale che chiarisca le dinamiche dell’incidente.

Nel frattempo, desideriamo sottolineare come la sicurezza sui luoghi di lavoro debba continuare a rappresentare una priorità assoluta, non solo per le istituzioni ma anche per tutte le realtà industriali.

I Segretari hanno dichiarato:

L’impegno quotidiano per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori non può mai essere sottovalutato. È essenziale che il governo continui a sviluppare politiche che proteggano e salvaguardino la vita dei lavoratori in tutti i settori.

La UGL Chimici, nel suo ruolo di rappresentanza sindacale, si impegna a vigilare affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori tragedie come questa e per garantire che la sicurezza sui luoghi di lavoro rimanga una priorità inviolabile.