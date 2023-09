UGL Chimici Sardegna: Franco Peana nuovo Segretario regionale

Una nomina all’insegna della continuità

Franco Peana è il nuovo Segretario regionale UGL Chimici Sardegna. Su di lui è ricaduta la scelta dei vertici della Federazione nazionale.

Una nomina all’insegna della continuità, essendo Peana già da tempo componente della segreteria sarda, con delega regionale al settore energia, e componente, allo stesso tempo, della direzione nazionale, dove si occupa, in modo particolare, di rinnovabili Hydro-Wind-Solar, mercato di ENEL, ENEL X, Produzione.

Il neo Segretario potrà avvalersi della collaborazione dei componenti l’attuale Segreteria, ma anche di tanti giovani che si stanno inserendo all’interno del direttivo, formati attraverso i corsi organizzati ad hoc dal sindacato, che garantiscono il rinnovo generazionale, costruendo l’organizzazione del futuro che dovrà traghettare i lavoratori attraverso i cambiamenti che la transizione energetica impone, in particolare in un’isola come la Sardegna.

Ha detto il neo Segretario Franco Peana: