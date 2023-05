UGL Chimici Frosinone: Marco Colasanti nuovo Segretario provinciale

Il neoeletto: ‘Nessuno deve rimanere indietro’

Riceviamo e pubblichiamo.

Marco Colasanti è il nuovo Segretario provinciale dell’UGL Chimici di Frosinone. A sancirlo è stato il congresso che si è tenuto a Cassino all’Edra Palace Hotel.

Colasanti eredita da Enzo Valente, che rimarrà in segreteria, una federazione in ottima salute e in forte crescita in tutte e quattro le macroaree contrattuali, oggi rappresentata nelle più importanti aziende del settore chimico della provincia.

Nel corso per la sua relazione Valente ha sottolineato quanto è stato fatto ma quanto altrettanto occorre ancora fare a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, passando per l’aumento delle retribuzioni che non vanno di pari passo con l’inflazione.

Ha sottolineato Valente nel corso della relazione:

L’azione sindacale UGL sarà attenta ai diritti dei lavoratori lontano da strumentalizzazioni politiche.

Un congresso che ha visto una grande partecipazione, con rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali nonché l’importante gruppo di dirigenti, iscritti ed invitati dell’UGL, con numerosissimi interventi di delegati.

Per l’occasione erano presenti il Vice Segretario Generale UGL Luigi Ulgiati, il Segretario Nazionale Eliseo Fiorin UGL CHIMICI ed il Segretario UR UGL Lazio Armando Valiani che hanno portato a nome di tutta l’organizzazione le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro Colasanti ed a tutto il Direttivo Provinciale.

Eletto, inoltre, nella composizione della nuova Segreteria Provinciale UGL CHIMICI di Frosinone Angelo Paniccia.

Ha detto il neo Segretario Colasanti: