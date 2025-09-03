UGL: Bene rinnovato interesse MMG, ma serve quadro nazionale chiaro

Giuliano: ‘I professionisti della salute meritano certezze, strumenti adeguati e un accordo collettivo nazionale’

Il forte aumento delle domande per accedere alla formazione in Medicina Generale è un segnale incoraggiante, che dimostra come le nuove generazioni di medici stiano riscoprendo il valore di un presidio fondamentale del nostro Servizio Sanitario Nazionale: il medico di famiglia.

Così dichiara il Segretario Nazionale UGL Salute, Gianluca Giuliano, commentando i dati secondo cui le richieste per accedere al concorso sono salite a 4.207 contro le 2.228 borse disponibili dei corsi regionali.

Giuliano prosegue:

Un’inversione di tendenza importante, che però rischia di essere vanificata se non sarà accompagnata da una programmazione nazionale chiara e coraggiosa. Servono subito un nuovo Atto di indirizzo e un rinnovato Accordo Collettivo Nazionale, in grado di normare la figura professionale unica che andrà a riunire le funzioni del medico di famiglia e della continuità assistenziale. Una riforma strutturale che deve procedere con coerenza e visione, non con interventi regionali disomogenei.

UGL Salute sottolinea come l’attuazione del DM 77 e la nascita delle Case della Comunità rappresentino un passaggio cruciale per rafforzare la medicina territoriale e garantire una risposta integrata e moderna ai bisogni dei cittadini.

Ma, avverte Giuliano: