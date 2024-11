UGL Autonomie: fari accesi su molestie e violenze sui luoghi di lavoro

Le violenze e le molestie contro le donne sui luoghi di lavoro esistono ancora!

Riceviamo e pubblichiamo.

L’UGL Autonomie accende i fari su questo aspetto particolare, sempre troppo poco dibattuto, che riguarda la sfera femminile e, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha organizzato un webinar nazionale per affrontare il tema.

Appuntamento fortemente voluto dalla Segretaria Nazionale Ornella Petillo e le responsabili del dipartimento delle Pari Opportunità e Welfare Gianna Di Martino e Antonella Pulciani.

Le prevaricazioni nei confronti delle donne sui luoghi di lavoro sono all’ordine del giorno ma le denunce restano ancora troppo poche per la paura di subire ripercussioni negative.

La Segreteria Provinciale Antonella Pulciani spiega: