UGL Autoferrotranvieri Frosinone: eletto Segretario Andrea Tomassi

Elezione all’unanimità

Andrea Tomassi è il nuovo Segretario provinciale UGL Autoferrotranvieri di Frosinone.

È stato eletto all’unanimità nel corso del Congresso che si è celebrato nel capoluogo ciociaro raccogliendo le redini del Segretario regionale Lucio Valeri che aveva assunto la reggenza della federazione frusinate.

Una designazione, quella di Tomassi, fortemente voluta dalla base degli iscritti e dei lavoratori del settore che hanno individuato in lui la guida giusta per affrontare le battaglie per una retribuzione che sia sempre in linea con il costo della vita, organizzazione dei turni nel rispetto del CCNL e, in generale, nella difesa dei diritti e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A coadiuvarlo, nel direttivo, ci saranno Cristiano Maulu, Basilio Rossi, Paride Ciriello e Franco Catese.

Ha sottolineato il neo Segretario provinciale UGL Autoferrotranvieri: