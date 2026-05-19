Uffizi ad alta frequenza ne ‘Il Fremito Pittato’

Ecografia e arte a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’attitudine di un chirurgo esperto nel cercare particolari rivelatori nelle analisi cliniche applicata ai capolavori del Rinascimento esposti nel museo degli Uffizi a Firenze.

Un punto di vista che collega arte e medicina nelle pagine del libro ‘Fremito pittato’ di Gianfranco Giannasi edito da Helicon, che sarà presentato a Firenze giovedì 21 maggio alle 17:00 a Palazzo Strozzi Sacrati dall’autore assieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con gli interventi di Gino Soldati, medico esperto di ecografia e del giornalista e docente universitario Raffaele Palumbo.