Ufficializzata nomina di Rocca a Commissario investimento Novo Nordisk

Insediata anche la struttura tecnica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Lazio consolida il proprio ruolo strategico nel panorama farmaceutico internazionale, grazie a un investimento record da parte della multinazionale danese Novo Nordisk nell’impianto produttivo di Anagni.

A guidare l’ambizioso programma sarà il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nominato Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, su proposta del Sottosegretario Alfredo Mantovano.

Una decisione, ufficializzata questo pomeriggio nella sala Tevere della Regione Lazio, che punta ad assicurare celerità amministrativa e coordinamento istituzionale; elementi essenziali per un progetto di tale portata.

A presiedere l’evento è stato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a conferma della rilevanza nazionale dell’operazione. Insediata anche la struttura tecnica.

Il piano industriale, denominato ‘Novo Nordisk Fill and Finish Expansion Anagni’, è stato riconosciuto dal Governo come di interesse strategico nazionale il 13 marzo 2025.

Il progetto prevede oltre 2 miliardi di euro di investimenti diretti tra il 2025 e il 2029 per l’ampliamento dello stabilimento ex Catalent – acquisito nel 2024 per 16,5 miliardi di dollari – e la sua trasformazione in un centro d’eccellenza per la produzione di farmaci contro l’obesità e il diabete.

Si tratta dell’investimento più grande degli ultimi cento anni della Novo Nordisk fuori dai confini della Danimarca.

L’impianto di Anagni si affiancherà ai siti produttivi di Bloomington, USA, e Bruxelles, Belgio, diventando uno dei tre hub globali di Novo Nordisk, grazie all’introduzione di tecnologie avanzate di automazione e robotica.

Oltre alla dimensione industriale, il progetto avrà un impatto significativo in termini occupazionali: si prevede la creazione di 1.500 nuovi posti di lavoro qualificati, rafforzando il posizionamento del Lazio come riferimento europeo per la farmaceutica innovativa.

L’iniziativa sarà affiancata da politiche a sostegno dell’ecosistema dell’innovazione, attraverso sinergie tra imprese, università e centri di ricerca, con percorsi di formazione avanzati e piattaforme tecnologiche condivise.

A supporto dello sviluppo del polo industriale, la Regione Lazio ha approvato, il 3 giugno scorso, un accordo con Astral e il Comune di Anagni per il completamento dell’asse viario in località Selciatella, con un investimento di oltre 2,9 milioni di euro destinati a migliorare l’accessibilità e la competitività del territorio.

L’investimento di Novo Nordisk rappresenta un riconoscimento concreto del ruolo del Lazio come polo di eccellenza nelle nuove tecnologie, nella ricerca, nell’innovazione, nel biotech; il tutto in un’ottica di sostenibilità ambientale, rendendo la Regione sempre più attrattiva per gli investimenti delle grandi realtà internazionali e contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale del territorio.