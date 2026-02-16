UdP Consiglio regionale Lombardia approva 14 nuovi patrocini

Romani: ‘Tutte queste iniziative costruiscono l’identità dei lombardi di oggi e di domani’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato 14 nuovi patrocini a sostegno di iniziative che si svolgeranno nel mese di aprile su tutto il territorio lombardo.

Dallo sport alla cultura, dalla scienza alle commemorazioni storiche e dalle tradizioni enogastronomiche allìeducazione civica, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

Il nostro obiettivo con questi patrocini è quello di sostenere il patrimonio artistico, scientifico, enogastronomico, sportivo e la cittadinanza attiva radicati nella nostra Regione. Tutte queste iniziative costruiscono l’identità dei lombardi di oggi e di domani.

Arte incisoria

Dal 3 al 26 aprile si terrà a Lodi la sesta edizione del ‘Concorso di Xilografia Ugo Maffi – Città di Lodi’, un concorso internazionale, articolato in sezioni, di opere di xilografia, una branca raffinata del dipinto realizzato su una matrice di legno inciso a rilievo, con la partecipazione di artisti professionisti e non, per dare la possibilità al pubblico di conoscere e ammirare capolavori abitualmente non esposti al pubblico.

Il concorso, un omaggio all’arte incisoria, è intitolato a Ugo Maffi, noto artista lodigiano che si distinse in particolare in questa tecnica pittorica. Prevista la partecipazione fuori concorso degli studenti del liceo artistico di Lodi.

Eccellenze enogastronomiche e artigianali

L’11 e 12 aprile è in programma a Crema la quarta edizione della ‘Festa del Salame Nobile Cremasco e dei prodotti tipici del territorio’ che si propone di valorizzare il Salame Nobile Cremasco, un salume artigianale locale, e altre eccellenze enogastronomiche del territorio.

Eventi dimostrativi e divulgativi corredati dalle attività artigianali dal vivo e dalla presenza di eventi musicali legati alle tradizioni popolari della Pianura padana. Un’occasione di promozione turistica per fare conoscere il ricco patrimonio artistico, culturale e ambientale della Città di Crema, con particolare riferimento agli antichi mestieri.

Nel Comune di Ciserano (BG) il 19 aprile si terrà il Festival ‘Ciserano Decanta 2026’ che offre ai partecipanti l’opportunità di degustare vini provenienti da numerose cantine italiane. Un percorso di degustazione qualificato e strutturato con la partecipazione di oltre 50 cantine da tutta Italia, con una significativa rappresentanza di 8 aziende vitivinicole del territorio bergamasco e molte lombarde.

Il Comune di Castel di Mella (BS) ospiterà dal 22 al 26 aprile la ventesima edizione della ‘Sagra del Loertis’, un evento imperdibile per gli amanti delle tradizioni locali e della buona cucina. Prevista la tradizionale sfilata dei trattori d’epoca, cui seguirà la dimostrazione di aratura all’antica.

Durante la sagra sono previste mostre fotografiche, la bancarella del libro, laboratori di falegnameria per bambini a cura della biblioteca e del Museo del Falegname, oltre a spettacoli di intrattenimento per tutte le età.

A completare l’evento uno stand gastronomico organizzato dalle associazioni locali, con piatti della tradizione contadina e specialità a base di Loertis.

Lo sport tra canoa, bici, moto, corsa in montagna e trail running

La ‘Gara Internazionale Trofeo Sparafucile – Città di Mantova’ è un prestigioso evento di canoa che si terrà il 18 – 19 aprile 2026 presso il Campo Canoa “Sparafucile” di Mantova, organizzato dalla Lega Navale Italiana di Mantova.

Un tuffo nel passato glorioso del movimento canoistico mantovano che prevede lo svolgimento di gare di canoa canadese e kayak velocità su acqua piatta, riservate alle categorie Ragazzi, Juniores, Senior e Master, nonché competizioni dedicate al settore della Paracanoa agonistica. Alla manifestazione sportiva parteciperanno società e atleti provenienti da tutto il territorio nazionale e da Paesi esteri.

Il 18 e il 19 aprile a Casalmaggiore (CR) si terrà ‘La due giorni di Gussola’, organizzata dall’ASD Gioca In Bici Oglio Po. Inserita nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, l’evento si articola su due giornate di gare, cronometro individuale e competizioni in circuito, che coinvolgerà circa 900 giovani atleti provenienti dal territorio regionale e nazionale.

Oltre all’attività sportiva, la manifestazione prevede iniziative educative e sociali volte alla promozione della mobilità sostenibile, della tutela ambientale, della corretta alimentazione e dei sani stili di vita.

A Gazzaniga (BG), l’ASD La Recastello, proporrà il 25 aprile il ‘IV Memorial Pietro Lanfranchi’ che prevede l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Master di corsa in montagna per tutte le categorie maschili e femminili.

Il tracciato di gara si svilupperà in parte lungo il sentiero CAI n. 523 e sull’Alta Via delle Grazie, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio montano lombardo e alla promozione delle discipline sportive outdoor. Una manifestazione sportiva di trail running è la ‘Trail del soldato Franz’, organizzata dalla Pro Loco di Cuvio di Cuvio (VA) il prossimo 26 aprile.

Due percorsi di diversa lunghezza e difficoltà, rispettivamente di 25 km e 12 km, sviluppati su un tracciato che attraversa sette Comuni e le storiche trincee della Linea Cadorna. Un’iniziativa che coniuga sport, storia e natura.

‘Harley Davidson – Quarto Anello DiVino’, uno speciale evento motoristico organizzato dal Comitato Eventi Sportivi Oltrepò di Stradella (PV) il 26 aprile, dedicato al mondo delle Harley-Davidson e delle moto d’epoca.

L’iniziativa unisce la passione per le due ruote alla valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle eccellenze enogastronomiche dell’Oltrepò Pavese, aprendosi anche alla partecipazione delle e-bike, in un’ottica di mobilità sostenibile e inclusiva. Verranno coinvolti motociclisti, partecipanti in e-bike e accompagnatori provenienti dall’Italia e dall’estero, contribuendo a rafforzare la visibilità internazionale dell’Oltrepò Pavese.

Tra cittadinanza attiva, mondo sociale e scienza

Dal 27 marzo all’8 giugno, la Scuola Libera ODV di Varese, organizza un percorso rivolto soprattutto agli studenti che si preparano all’esame di stato tra educazione civica, attualità e storia recente. ‘Verso la maturità: percorsi nel contemporaneo’.

Previsti uno spettacolo teatrale e un ciclo di incontri aperti alla città, moderati dagli studenti stessi, per favorire il protagonismo giovanile e un dialogo intergenerazionale.

Gli appuntamenti affrontano questioni centrali del nostro tempo: il digitale e la possibilità di costruire regole condivise, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul pensiero filosofico, i processi e le prospettive dell’arte contemporanea, fino al tema della Terra Santa.

Dal 10 aprile al 10 maggio, la Diocesi di Bergamo organizza ‘Settimane della cultura. La Vostra gioia sia piena. Nascere ogni giorno, servire con amore, festeggiare la vita’. Conferenze, visite guidate, mostre, incontri, dibattici tematici, elevazioni musicali, con la partecipazione di ospiti d’eccezione, che potranno portare la loro esperienza e visione del mondo sociale e del volontariato e l’intervento di operatori del settore, che metteranno in evidenza le numerose realtà associative del territorio, facendo emergere, parallelamente, quanto il tempo e l’impegno di ciascuno possano fare la differenza nella vita degli altri.

Quest’anno le ‘Settimane della Cultura’ saranno declinate, in linea con la Lettera pastorale del Vescovo, con il tema della Gioia. L’edizione 2026 di ‘Incontri con la Scienza’ si terrà a Milano il 22 aprile e vedrà come relatore Federico Faggin e si intitola ‘Incontro con Federico Faggin: tecnologia, scienza e filosofia alla frontiera del mistero della coscienza’.

Faggin, italiano originario di Vicenza, inventore e pioniere dell’era digitale nella Silicon Valley grazie all’invenzione del primo microprocessore, successivamente imprenditore di grande successo nel settore informatico, è oggi anche un pensatore impegnato nel dialogo tra scienza e filosofia, volto a interrogarsi sulle grandi domande dell’uomo riguardo all’origine e al fine dell’Universo, nonché alla natura della coscienza e della spiritualità. Dal

28 al 30 aprile a Rovato (BS) ‘Pubblicazione atti Convegno internazionale ‘Carnem Manducare”, ovvero la realizzazione del volume degli atti del convegno internazionale ‘Carnem manducare. La carne e i suoi derivati: storia, produzioni, commercio e salute’.

Una prospettiva di indagine di lungo periodo che si caratterizza per l’approccio interdisciplinare e per il coinvolgimento del sistema economico e produttivo della filiera legata all’allevamento, al commercio e al consumo di carni fino alle prospettive genetiche.

Commemorazioni storiche

Dal 10 al 12 aprile a Goito (MN), il ‘178° Anniversario della Battaglia sul Ponte della Gloria 8 Aprile 1848 e Centenario del Monumento al Bersagliere’, un’opportunità per celebrare la storica battaglia risorgimentale dell’8 aprile 1848.

Quest’anno ricorre anche il centenario della posa del monumento al Bersagliere sul Ponte della Gloria, che segnò il battesimo del fuoco del Corpo dei Bersaglieri. Il programma prevede il ricevimento del medagliere, l’omaggio ai caduti, lo sfilamento del corteo accompagnato dalle fanfare di Mantova, l’attraversamento a passo di corsa del Ponte della Gloria, un concerto delle fanfare e una mostra fotografica dedicata al Centenario, con la partecipazione delle scolaresche.

L’iniziativa ha l’obiettivo di ricordare un momento storico fondamentale: la Prima Guerra d’Indipendenza, che pose le basi per l’unificazione dell’Italia.

Per approfondimenti:

https://www.facebook.com/rotaryclub.addalodigiano.9/

https://www.facebook.com/comunedicrema

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057054746207

https://www.facebook.com/SagraLoertis/?locale=it_IT

https://www.facebook.com/leganavaleitaliana.pn

https://www.facebook.com/GiocaInBiciOglioPo/?locale=it_IT

https://www.facebook.com/LaRecastello/?locale=it_IT

https://www.facebook.com/profile.php?id=61576853259234

https://www.facebook.com/ComitatoEventiSportiviOltrepo/

https://www.facebook.com/scuolamanfredini/

https://diocesibg.it/eventi_colloquies/settimane-della-cultura-2026/

https://www.facebook.com/ProgettoItaca/

https://www.facebook.com/fondazionecogeme

https://www.facebook.com/ComuneDiGoito