UdP Consiglio regionale Lombardia approva 10 nuovi patrocini

Romani: ‘Le iniziative approvate riflettono la vitalità e la creatività dei lombardi’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sono 10 i nuovi patrocini approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia a sostegno di numerose iniziative che si svolgeranno tra maggio e giugno nel territorio lombardo.

Rievocazioni storiche, rassegne di canto corale, festival dedicati all’astronomia e alla digitalizzazione, ma anche fiere che celebrano le tradizioni agricole e gastronomiche lombarde. Queste sono solo alcune delle manifestazioni che si svolgeranno in tutte le province della Lombardia.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

Ogni patrocinio è un segno concreto dell’impegno dell’Istituzione nel sostenere la partecipazione civica e le eccellenze del territorio lombardo. Le iniziative approvate rappresentano un mosaico di esperienze che riflettono la vitalità e la creatività della Lombardia.

Custodi della memoria

Tramandare la storia del quartiere del Carmine di Brescia, uno dei luoghi più autentici della città, creando nuove connessioni all’interno della comunità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Il Carmine, storie di ieri e di oggi’, promossa dal Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub Brescia dall’8 maggio al 7 giugno.

Attraverso uno sguardo sociale, urbanistico e storico-culturale, il progetto dà visibilità alle persone che hanno contribuito alla vita e alle trasformazioni del quartiere dal secondo dopoguerra agli anni Novanta. P

artendo dall’Archivio fotografico presente all’interno del Museo, un gruppo di fotografi del museo è incaricato di rifare oggi le fotografie del passato, riposizionandosi nello stesso punto di vista e reinterpretando lo scorcio di quartiere rappresentato.

Il 23 maggio a Polaveno (BS), l’Associazione Nazionale alpini organizza la terza edizione di una rassegna collettiva del canto tradizionale: ‘La Sagra del canto tradizionale’. L’obiettivo è la diffusione della cultura corale in tutte le sue molteplici espressioni artistiche, incoraggiando la collaborazione tra i cori partecipanti.

Il progetto ‘Galliate – Turbigo – Robecchetto – Castano nel 1859’, promosso dall’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859 ETS, celebra la storia locale della Seconda Guerra d’Indipendenza con una rievocazione prevista dal 13 al 15 giugno.

L’iniziativa celebra i cruciali movimenti franco-piemontesi del 3 giugno 1859, decisivi per la battaglia di Magenta attraverso diversi eventi collegati tra loro nei quattro Comuni coinvolti tra le province di Milano e Novara: la mostra di cimeli e rievocatori al Castello di Galliate, il campo storico e la ricostruzione della battaglia a Robecchetto, le danze ottocentesche a Castano e un intervento teatrale sul Risorgimento a Turbigo.

Digitalizzazione, innovazione e scienza

Dal 5 al 7 giugno aprirà le sue porte agli appassionati il ‘Festival di Astronomia L’Universo in tutti i sensi’ organizzato dal Comune di Monzambano (MN). Una manifestazione che unisce dimensioni culturali, sociali ed educative e mira a rendere la cultura scientifica accessibile a tutti, in un clima di inclusione e cooperazione, collegando astronomia, fisica e matematica con altre discipline quali filosofia, musica, arte e psicologia.

Tutte le attività presentate al Festival sono gestite da studenti delle scuole superiori e sono multisensoriali, ovvero coinvolgono sempre almeno un altro senso oltre alla vista.

L’11 giugno, promosso da Lions per Lifebility Italia si terrà a Milano la sedicesima edizione del concorso ‘Lifebility Award’. Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ai problemi sociali e all’innovazione etica, promuovendo progetti capaci di migliorare concretamente la qualità della vita nelle città e nei territori.

Verranno premiati i progetti o proposte progettuali innovative capaci di migliorare, semplificare e rendere accessibili, a costi sostenibili, i servizi pubblici e privati a beneficio della comunità.

I progetti dovranno distinguersi per un’elevata componente di digitalizzazione e innovazione e, in fase di presentazione, i concorrenti dovranno evidenziare l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale finalizzati a massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di impatto sociale.

Tradizioni agricole e gastronomiche

Una celebrazione della cultura contadina e del territorio è quella che si terrà dal 1° al 3 maggio a Onore (BG) in occasione del ‘Festival degli Spaventapasseri’. Un evento annuale che si svolge in forma itinerante nei comuni di Rovetta, Onore e Songavazzo, con la collaborazione di associazioni e biblioteche locali, offrendo anche laboratori gratuiti per bambini per promuovere le risorse naturali e i prodotti tipici del territorio attraverso il coinvolgimento degli agricoltori e il racconto delle loro esperienze.

A Ghisalba (BG) il prossimo 16 maggio torna l’appuntamento annuale con la ‘Sagra del salame nostrano bergamasco’, un’iniziativa che celebra le tradizioni gastronomiche locali, in particolare il salame, noto localmente come Ol Salàm, e che anima il centro storico del paese. I produttori artigianali del salame tipico bergamasco parteciperanno alla gara per determinare quale sia il prodotto artigianale migliore.

Dal 6 al 7 giugno a Garlasco (PV), nella Lomellina, patria del riso, si terrà ‘RisoMania2026’: un festival diffuso di cultura contemporanea che integra gastronomia, educazione, divulgazione scientifica, musica e partecipazione civica. L’edizione 2026, intitolata ‘Un chicco, mille storie‘, utilizza il riso come chiave narrativa per raccontare il territorio, la sua storia, il paesaggio e le comunità locali.

Giovani promesse del calcio crescono

Dal 23 maggio al 6 giugno a Dossena (BG) si svolgerà la 20esima edizione della ‘Coppa Valle Brembana Giovani Promesse’, un prestigioso torneo di calcio riservato alla categoria giovanissimi, composto da 16 squadre, suddivise in gironi, provenienti dalla provincia di Bergamo. Le quattro squadre vincenti dei rispettivi gironi affronteranno per la fase regionale, le squadre dell’Atalanta, del Lecco, dell’Albinoleffe e del Giana Erminio.

Fiabe terapeutiche

Nell’ambito della settimana nazionale della celiachia, il 16 maggio a Milano si terrà ‘Le avventure di Ciccio il riccio’, un’iniziativa didattica e culturale organizzata dall’Associazione Italiana Celiachia rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria accompagnati dai genitori.

La lettura animata di una fiaba terapeutica viene utilizzata come strumento fondamentale per affrontare in modo semplice, rassicurante e adatto ai più piccoli il tema della celiachia e della dieta senza glutine.

Attraverso il racconto, i bambini possono riconoscersi nei personaggi, comprendere meglio la propria condizione e vivere con maggiore serenità le nuove abitudini quotidiane.

Un’opportunità per chi soffre di celiachia per condividere con altri coetanei e le loro famiglie un percorso spesso faticoso, costruendo così una rete di supporto reciproco.

Per approfondimenti

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https://www.facebook.com/AssNazAlpini/

https://www.facebook.com/p/Associazione-Risorgimentale-Turbigo-3-Giugno-1859-100069562744005/?locale=it_IT

https://www.facebook.com/comunemonzambano/

https://www.facebook.com/lifebility

https://www.facebook.com/p/ProLoco-Vivere-Onore-61569450816722/

https://www.facebook.com/RisoManiaGarlasco?locale=it_IT

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