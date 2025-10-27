UdP Consiglio Lombardia concede 3 patrocini per festività natalizie

Romani: ‘Le energie e l’entusiasmo dei lombardi anche quest’anno ci regaleranno un Natale ricco di iniziative’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Consiglio regionale della Lombardia, su decisione dell’Ufficio di Presidenza, ha concesso il patrocinio gratuito a quattro iniziative di carattere sportivo e culturale che, nel periodo natalizio, promuoveranno i valori dell’inclusione, della partecipazione e della coesione sociale in diverse province lombarde.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha sottolineato:

Con la concessione di questi patrocini vogliamo riconoscere e sostenere il lavoro di associazioni e realtà del territorio che, attraverso lo sport e la cultura, contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, promuovendo inclusione, solidarietà e partecipazione. È questo il ruolo di un’istituzione vicina alle persone e attenta alle energie positive che animano la Lombardia.

Dall’inizio dell’anno, con quelli di oggi, salgono a 363 i patrocini concessi dall’Ufficio di Presidenza per un ammontare complessivo che supera la cifra di oltre 510mila euro.

Tradizioni, arte e identità locali

Uno spazio urbano trasformato in una vera e propria scenografia narrativa. Dal 29 novembre al 6 gennaio, il lago d’Iseo si veste a festa con ‘Lovere, il Borgo della luce: storie, note e immagini’, un’iniziativa organizzata dal Comune della bergamasca.

Con il coinvolgimento attivo di famiglie, bambini, scuole e comunità, si offrirà ai turisti e alla cittadinanza un’esperienza culturale e suggestiva che combinerà musica, arte visiva e animazioni, stimolando l’immaginazione e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.

Sempre nella provincia di Bergamo, a Villongo, l’Associazione Coro Polifonico Vox Lucis proporrà, tra il 13 e il 21 dicembre, due concerti dal titolo ‘Il destino di Myriam – Elevazione musicale in occasione delle festività natalizie’.

Il testo, scritto da Michela Cristallo, racconta la vita di Myriam (Maria), madre di Gesù e simbolo di misericordia, la cui storia si fonde armoniosamente con i brani eseguiti dal coro, dando vita a un dialogo intenso tra poesia e musica.

L’iniziativa offrirà al pubblico un percorso di riflessione e spiritualità attraverso l’intreccio di musica e parola, celebrando la tradizione corale lombarda e il valore della cultura come strumento di condivisione e crescita comunitaria.

Sport, valori e inclusività

Dal 20 al 21 dicembre, a Goito (MN), si terrà la settima edizione della ‘Christmas Cup’, organizzata da Karatemantova ASD. La manifestazione interregionale dedicata alle discipline di karate, kobudo, iaido e self defence coinvolgerà atleti di ogni età, comprese persone con disabilità, in gare individuali e a squadre, promuovendo la cultura sportiva come occasione di incontro e integrazione.

Nelle stesse date, a Bergamo, il Club Scherma Città dei Mille ASD ospiterà la ‘Seconda Prova di Qualificazione Cadetti e Giovani Spada’, inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Scherma.

L’evento, che vedrà la partecipazione di circa 400 giovani atleti provenienti da tutta la Lombardia e dal panorama nazionale, rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del talento giovanile e di promozione di sani stili di vita attraverso lo sport.

