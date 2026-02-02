UdP Consiglio Lombardia approva 9 nuovi patrocini

Romani: ‘Lo sport non solo uno stile di vita, ma anche strumento di inclusione e scuola di sostenibilità ambientale nonché di valorizzazione del territorio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato 9 nuovi patrocini a sostegno di iniziative che si svolgeranno nel mese di marzo su tutto il territorio lombardo.

Eventi che vedono come protagonista principale lo sport, non solo come stile di vita e pratica utile per il benessere, ma anche come strumento di inclusività, sensibilizzazione e occasione per ridare vita alle tradizioni di una comunità.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani dichiara:

Le manifestazioni sportive organizzate dai lombardi che spesso sono oggetto dei patrocini del Consiglio Regionale sono preziose sotto tanti aspetti. Coinvolgono le giovani generazioni, promuovono l’inclusione sociale, insegnano la sostenibilità ambientale e allo stesso tempo rafforzano la coesione delle comunità locali e l’immagine della Lombardia come territorio dinamico, ricco di storia e innovazione.

Lo sport tra competizione, sensibilizzazione e legame con le tradizioni

Dal 7 all’8 marzo a Voghera (PV), CGR Sport Associazione Sportiva Dilettantistica organizza la ‘Finale Trophy Ice Barrel 2026’, una competizione agonistica dilettantistica di equitazione americana nelle specialità Barrel Racing e Pole Bending, aperta a tutte le categorie: Youth, Junior, Novice, Amateur e Open.

Si tratta, nello specifico, della finale di una serie di appuntamenti agonistici per amatori e dilettanti, volto a promuovere e sviluppare l’attività sportiva regionale mediante il confronto tra cavalieri di diverse regioni. L’evento si svolgerà presso il Cowboys’ Guest Ranch di Voghera.

Il 15 marzo a Gorgonzola (MI) si terrà la nona edizione della ‘Run & Bike’ organizzata da 200 BPM Triathlon. Una manifestazione sportiva pensata anche per chi solitamente non pratica sport, in cui il lavoro di squadra riveste un ruolo fondamentale.

È una gara a coppie con una sola bici e cambi liberi, con partenza alle ore 12 presso il centro sportivo Seven Infinity. ll percorso tocca l’alzaia Martesana e le campagne, con un finale in centro città. Durante la gara è possibile scambiarsi i ruoli in qualsiasi momento tra chi corre e chi pedala. Un appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati di corsa, agonisti e amatori che coinvolge runner, triatleti e jogger.

Dal 14 al 15 marzo a Pavia si svolgerà il tradizionale ‘Torneo delle Torri’, giunto alla dodicesima edizione, organizzato dalla Scherma Storica Pavia. È una manifestazione sportiva dilettantistica di rilevanza nazionale aperta a uomini e donne dedicata alla scherma storica sportiva che si articola in due giornate di competizione, comprendenti fasi preliminari e finali, con un’organizzazione strutturata e regolamentata.

L’evento coinvolge atleti provenienti da associazioni e club di diverse regioni, favorendo lo sviluppo e la diffusione delle arti marziali europee storiche nel rispetto di standard tecnici e di sicurezza riconosciuti a livello internazionale. Vengono utilizzati equipaggiamenti omologati e armi non taglienti, garantendo la tutela dell’incolumità degli atleti e il rispetto dei valori di correttezza e sportività.

A Niardo (BS), il 22 marzo si correrà il ’24° Gir de gnard’, una competizione di mountain bike di rilievo nazionale (XCO) organizzata dalla Niardo For Bike A.S.D. che fa parte del calendario nazionale FCI e attira atleti Master e Giovanili, con percorsi tecnici.

Un’occasione che permette non solo di praticare sport, ma anche di valorizzare il territorio montano lombardo, incentivando il turismo sportivo e sostenibile, il rilancio delle aree rurali e la riscoperta delle tradizioni locali legate alla montagna e alla bicicletta.

Il 22 marzo torna a Orzinuovi (BS), la ‘Bossoni Half Marathon’, organizzata dal Gruppo Sportivo Croce Verde Orzinuovi. Le gare, una mezza maratona di 21,097 km e una gara di 10 km, sono entrambe omologate e certificate, riservate ad atleti tesserati FIDAL o Runcard, inserite nel calendario ufficiale FIDAL e classificate di livello nazionale.

Tra il 14 e il 15 marzo a Seregno (MB) ‘Campionato nazionale ASI 2016 – Coppa Lombardia 2026’, una manifestazione sportiva agonistica nazionale di sport da combattimento riconosciuta dal CONI/ ASI con incontri di varie categorie Cadetti/Juniores/seniore – maschile e femminile e una dimostrazione di pulcini (bambini) con l’assegnazione del titolo di campione assoluto Lombardo 2026.

Dal 9 al 30 marzo a Villa Guardia (CO), l’associazione Diversamente Genitori APS-ETS promuoverà il progetto ‘RareFuori’, finalizzato a sensibilizzare sul mondo delle malattie rare e il sostegno alla ricerca, coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni attraverso lo sport e momenti di incontro.

L’attività centrale dell’iniziativa è una maratona di nuoto non competitiva per “nuotare insieme nel mondo delle malattie rare”, aperta a tutta la cittadinanza, che coinvolge persone con Malattie Rare, famiglie, scuole, associazioni, operatori sanitari, volontari, amministratori locali e cittadini: una vera e propria esperienza di sport inclusivo.

Il teatro della legalità

Il prossimo 20 marzo, al Teatro Linguaggicreativi di Milano andrà in scena lo spettacolo ‘I Nomi – L’ultima notte di Giancarlo Siani’. Una serata per la legalità e la lotta alle mafie, Attraverso la tragica storia del giovane giornalista napoletano Giancarlo Siani ucciso dalla camorra nel 1985 per aver svelato i legami tra i clan, vengono affrontate tematiche come l’etica del lavoro, la responsabilità della parola, il coraggio come gesto non eroico ma necessario.

Esposizione cinofila internazionale

Dal 27 febbraio al primo marzo, il Gruppo Cinofilo Virgiliano di Mantova organizza ‘Virgilio Winner 2026’, un’esposizione cinofila internazionale che include tre esposizioni internazionali, una nazionale e un raduno razze italiane, con eventi a Sedriano (MI) venerdì 27 febbraio, Lecco sabato 28 febbraio e Mantova, domenica 1° marzo Presso la Fiera Millenaria di Gonzaga a Mantova si concluderà questo circuito che vedrà la partecipazione di giudici esperti italiani e internazionali e una presenza stimata di circa 2mila espositori provenienti da tutta Europa.

