UdP Consiglio Lombardia approva 4 nuovi patrocini

Romani: ‘Soprattutto durante queste festività natalizie emerge il cuore dei lombardi’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato quattro nuovi patrocini a favore di iniziative in programma a inizio del nuovo anno 2026 che mirano a diffondere cultura e conoscenza, a promuovere lo sport e a valorizzare le antiche tradizioni del territorio.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha dichiarato:

Soprattutto durante queste festività natalizie emerge il cuore dei lombardi, sempre impegnati nel valorizzare il loro territorio, le radici della propria cultura e le eccellenze sportive della nostra Regione con numerose iniziative che attirano visitatori da ogni parte d’Italia.

Con l’approvazione di questi nuovi patrocini, salgono a 396 le iniziative sostenute dall’Ufficio di Presidenza nel 2025, per un totale di oltre 560mila euro destinati alla promozione culturale, sociale e civica della Lombardia.

Antiche tradizioni

Una tradizione secolare a cui ogni anno viene ridata vita grazie all’impegno e al coinvolgimento dei cittadini di Argegno (CO). Si tratta de ‘I Capell’ Presepe vivente’, il presepe vivente organizzato dal Comune comasco che risale al 1800.

Il primo gennaio 2026, lungo le vie più caratteristiche del centro storico del paese, vengono allestite 23 stazioni, dette in dialetto ‘Capell’ con oltre 200 figuranti in costumi fatti a mano e dell’epoca, oltre che tanti animali. Una tradizione tra le più antiche della Lombardia.

La prima rappresentazione risale al 1887: nata come ex voto per essere scampati a un’epidemia di peste, in quell’anno tutto il paese e i paesi limitrofi furono coinvolti nella realizzazione e così, come tradizione, questo evento si ripete ogni anno.

La cultura: un ponte tra comunità e tradizioni

Dal 15 gennaio al 30 aprile 2026 la Fondazione Terre des Hommes ETS di Milano ha organizzato ‘Atleti dell’Arte – Cultura, Sport e Moda in Movimento UA – IT. Progetto per le Olimpiadi Culturali Milano – Cortina 2026’.

Un ponte tra culture, un progetto interculturale che unisce Italia e Ucraina attraverso un percorso creativo e formativo che coinvolge arte, sport, moda e nuove espressioni performative.

Una manifestazione che propone un programma articolato in diverse sezioni, di performance artistiche, concorsi tematici, mostre, laboratori, incontri formativi e momenti di dialogo tra giovani studenti, talenti e professionisti.

L’obiettivo è valorizzare il movimento come linguaggio condiviso tra discipline diverse, promuovere la collaborazione internazionale e creare occasioni di crescita personale e professionale.

’20 anni di Orobie Film Festival 2006/2026′: dal 26 al 31 gennaio 2026, l’Associazione Montagna Italia di Bergamo propone un Festival Internazionale del documentario di montagna e del film a soggetto, un concorso cinematografico dedicato alla montagna.

Possono partecipare all’evento documentari, film e fotografie aventi come tema le montagne, l’alpinismo, l’ambiente, la natura, la cultura, la storia, i personaggi, gli usi e i costumi delle Orobie, della Lombardia, dell’Italia e delle terre alte del mondo.

Intitolato a Walter Bonatti, si distingue per l’attenzione alla promozione delle ‘Terre alte del mondo’, partendo dalle Orobie, e per un ricco programma di eventi collaterali, tra cui premiazioni, incontri, presentazioni e performance artistiche.

Sarà affiancato da un concorso fotografico e dal concorso di racconti di montagna intitolato a Walter Bonatti, con possibilità per il pubblico di votare gli scatti esposti.

Lo sport per valorizzare il territorio

Dal 31 gennaio al 1° febbraio, torna ai Piani di Bobbio – Barzio in provincia di Lecco l’89esima edizione del ‘Campionato Nazionale A.N.A. Sci di Fondo’, organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Lecco di Lecco.

Un evento che porterà sulle montagne lecchesi oltre trecento atleti, insieme ai loro accompagnatori, provenienti da ogni parte d’Italia. Un’opportunità per valorizzare il territorio della Valsassina e dei Piani di Bobbio, promuovendo le eccellenze locali, in particolare i prodotti alimentari tipici.