UdP Consiglio Lombardia approva 13 nuovi patrocini

Romani: ‘Iniziative che parlano ai giovani, alle famiglie e ai territori, promuovendo rispetto, partecipazione e coesione sociale’

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha aperto il nuovo anno con l’approvazione di 13 nuovi patrocini a sostegno di iniziative che si svolgeranno nel mese di febbraio su tutto il territorio lombardo.

Eventi che spaziano dallo sport alla cultura, dalla promozione della salute alla valorizzazione delle tradizioni locali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e comunità.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani dichiara:

Ogni patrocinio rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le realtà che animano la nostra Lombardia. Sono iniziative che promuovono valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione, la partecipazione e il dialogo, offrendo occasioni di crescita culturale, sociale ed educativa per cittadini di tutte le età.

Sport, inclusione e valori educativi

Tra i patrocini approvati figurano importanti appuntamenti sportivi di rilievo nazionale e internazionale. A Busto Arsizio (VA), dal 21 al 22 febbraio, la Federazione Italiana Taekwondo organizza ‘Insubria Cup 2026’, una manifestazione internazionale che coinvolgerà circa 1.300 atleti provenienti da diversi Paesi europei, contribuendo alla promozione dello sport e alla valorizzazione del territorio.

Sempre in ambito sportivo, il 28 febbraio a Parre (BG) si svolgerà la terza edizione della Coppa Italia Paralimpica di sci alpino maschile e femminile, un evento che promuove lo sport inclusivo e offre ad atleti con disabilità provenienti da tutta Italia l’opportunità di competere in un contesto di condivisione e partecipazione.

Dal 28 febbraio al 1° marzo, la provincia di Varese ospiterà inoltre il 34° Rally dei Laghi, manifestazione automobilistica valida per il Campionato Italiano Rally di Zona, capace di attrarre pubblico e operatori del settore, con positive ricadute turistiche ed economiche per il territorio.

Un’iniziativa organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Rally dei Laghi di Laveno – Mombello (VA) con un percorso di gara che si sviluppa su circa 400 km tra Varese e le Valli del Nord, comprendendo trasferimenti e prove speciali su tratti montani di elevata difficoltà tecnica con la partecipazione di circa 100/120 equipaggi.

Educazione civica, dialogo, rispetto e valori democratici

Il 27 gennaio 2026, presso il Consiglio regionale della Lombardia, il Coordinamento Comasco per la Pace ETS promuove l’incontro ‘Parents Circle al Consiglio regionale della Lombardia’, con la partecipazione di due rappresentanti di Parents Circle – Families Forum, accomunati dall’esperienza della perdita di un familiare nel conflitto armato israelo-palestinese e impegnati in percorsi di riconciliazione. Un momento di riflessione sul dialogo come strumento fondamentale per la costruzione della pace.

Dal 5 febbraio al 15 dicembre 2026, la Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura di Brescia realizza il progetto ‘Il futuro ha radici. I valori europei alla prova di un mondo incerto‘, un ciclo di incontri e attività dedicati alla promozione dell’educazione civica, dei diritti fondamentali e dell’identità europea.

Il tema del rispetto e della prevenzione del disagio giovanile è al centro dell’iniziativa ‘STOP! No alla violenza! No al bullismo!’, in programma il 14 febbraio a Como. L’evento, promosso da A.S.C. Como EPS, unisce sport, musica e momenti di confronto per sensibilizzare giovani e famiglie sui fenomeni del bullismo e della violenza, favorendo una cultura dell’inclusione e della responsabilità.

In particolare, durante l’evento, la squadra ASC Como EPS sfiderà gli Angeli della TV, accompagnata dalla partecipazione di artisti e ospiti di rilievo.

Tradizioni, cultura e identità dei territori

Ampio spazio è riservato alla valorizzazione delle tradizioni popolari e dell’identità locale. L’8 e 9 febbraio 2026, ad Ardesio (BG), la Pro Loco organizza la 26ª Fiera delle Capre e dell’Asinello, storica manifestazione che valorizza il patrimonio pastorale delle valli bergamasche.

Accanto al concorso caprino, che culminerà nella proclamazione del Re e della Regina della Fiera, sono previsti laboratori, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età, nel segno della tradizione e dell’identità locale.

Dal 1° al 22 febbraio 2026, Crema ospiterà il Gran Carnevale Cremasco, uno degli appuntamenti più partecipati della provincia di Cremona con la tradizione sfilata dei carri, simbolo di storia, aggregazione e cultura popolare.

Dal 22 febbraio al 1° marzo, a Limbiate (MB), il Circolo ACLI Limbiate APS promuove il 3° Concorso Fotografico Nazionale in memoria di Luca Attanasio, dedicato all’Ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021. Un’iniziativa che favorisce la cultura del dialogo e dell’incontro, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini in un percorso di riflessione e partecipazione.

Salute, prevenzione e benessere della persona

A Brescia, dal 20 febbraio al 10 luglio 2026, la Fondazione Giorgio Brunelli promuove la decima edizione di ‘Salute in Comune’, un ciclo di sei seminari dedicati ai temi della salute, della prevenzione e delle politiche sociali. Un percorso di divulgazione medico-scientifica rivolto alla cittadinanza, che favorisce il dialogo tra scienza, informazione e società.

Il 28 febbraio 2026, a Cuasso al Monte (VA), l’Associazione Ananke Family APS organizza ‘Cuori in trasparenza: accogliere l’imperfezione’, un evento di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Attraverso una performance teatrale ed esperienziale, l’iniziativa mira a contrastare lo stigma, promuovendo una cultura della cura, dell’ascolto e dell’inclusione.

Cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio

Dal 20 febbraio al 3 maggio, il Comune di Lumezzane (BS) propone ‘La Torre delle Favole 2026 – Pinocchio‘, ventesima edizione di un progetto di narrazione teatrale rivolto a bambini e famiglie, ospitato nella storica Torre Avogadro. Un percorso artistico e interattivo che unisce fiaba, teatro e valorizzazione del patrimonio storico locale.

Il 14 febbraio, a Bergamo, l’Associazione Cinema e Arte presenta ‘Notte di San Valentino – I love you Paul’, performance teatrale dedicata alla storia d’amore tra Paul McCartney e Linda. Un evento che unisce cultura e solidarietà, con finalità benefiche a sostegno di associazioni onlus del territorio.

