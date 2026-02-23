Ucraina: sessione straordinaria del PE per i 4 anni di guerra russa

Il dibattito con il Presidente Zelenskyy è in programma il 24 febbraio

Martedì 24 febbraio, il Presidente ucraino Zelenskyy si rivolgerà ai deputati durante una sessione plenaria straordinaria, a quattro anni dall’inizio dell’invasione su vasta scala da parte della Russia. La seduta inizierà alle 10:15.

Dopo l’intervento del Presidente Zelenskyy, in collegamento da Kyiv, i deputati discuteranno gli ultimi sviluppi della guerra di aggressione russa e il contributo europeo a una pace giusta e a una sicurezza duratura per l’Ucraina.

Una risoluzione sarà posta in votazione alle 11:30.

È possibile seguire la sessione in diretta sul centro multimedia o su EbS+.

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha sottolineato che la sessione invierà un «segnale importante» dell’impegno continuo e incrollabile dell’UE al fianco dell’Ucraina.

Dal febbraio 2022, l’UE e il Parlamento hanno sostenuto l’Ucraina, condannando l’aggressione russa, imponendo sanzioni e fornendo assistenza finanziaria, politica, militare e umanitaria. L’11 febbraio scorso il Parlamento ha approvato un prestito UE da 90 miliardi di euro per l’Ucraina.

Negli ultimi anni, il Parlamento ha ribadito ripetutamente la propria solidarietà e la stretta collaborazione con l’Ucraina.

Tra le iniziative figurano l’inaugurazione di una presenza permanente a Kyiv nel settembre 2025, diverse visite della Presidente Metsola a Kyiv e alla Verkhovna Rada, e gli interventi del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in Aula.

Il Parlamento ha inoltre sostenuto la volontà dell’Ucraina di entrare a far parte dell’UE. Riconoscendo gli sforzi straordinari del paese in circostanze così difficili, i deputati hanno infatti incoraggiato le autorità ucraine a continuare ad attuare riforme e hanno chiesto alla Commissione europea di aprire i cluster negoziali per far avanzare il percorso di adesione dell’Ucraina all’UE nel più breve tempo possibile.



Dibattito: martedì 24 febbraio alle 10:15

Votazione: martedì 24 febbraio alle 11:30

Procedura: dibattito con risoluzione non legislativa