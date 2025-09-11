Ucraina riceve 1 mld di € come ulteriore contributo UE al prestito G7

Erogata 8a tranche del prestito eccezionale di AMF
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.
La Commissione europea ha erogato all’Ucraina l’8a tranche del suo prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria, AMF, del valore di 1 miliardo di €, rafforzando il ruolo dell’UE come principale donatore dell’Ucraina dall’inizio della guerra di aggressione della Russia, con un sostegno complessivo pari a oltre 170 miliardi di €.
In totale l’assistenza macrofinanziaria ammonta a 18,1 miliardi di € e rappresenta il contributo dell’UE all’iniziativa di prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie. ERA, guidata dal G7, che mira a fornire collettivamente circa 45 miliardi di € di sostegno finanziario all’Ucraina.
Con questo ultimo versamento, il sostegno totale della Commissione all’Ucraina nell’ambito dell’assistenza macrofinanziaria raggiunge i 10 miliardi di € dall’inizio del 2025.
Come annunciato ieri dalla Presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, la Commissione anticiperà 6 miliardi di € del contributo dell’UE all’iniziativa di prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie.
Ciò consentirà all’UE di sostenere quest’autunno aumenti essenziali della spesa militare, al fine di aiutare in questo modo l’Ucraina a soddisfare le sue urgenti esigenze militari.
I prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie da parte dei partner del G7 e il prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria dell’UE vengono rimborsati con i proventi dei beni statali russi bloccati trattenuti nell’UE.
Il 25 agosto il meccanismo di coordinamento per i prestiti all’Ucraina ha erogato un importo iniziale di 1,5 miliardi di € in entrate straordinarie per aiutare l’Ucraina a estinguere i prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie.