Ucraina, CNPR: Italia punti all’autonomia energetica

Riceviamo e pubblichiamo.

Il conflitto bellico in Ucraina può essere un’occasione in cui l’Europa inizia a ragionare sul non essere più un confine territoriale o una struttura burocratica ma inizia a fare vere scelte di tipo politico.

Lo ha detto Alessandro Colucci, deputato di Noi con l’Italia e segretario dell’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, nel corso del webinar ‘Da emergenza sanitaria a economia di guerra, quali proposte’ promosso dalla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Prosegue Colucci:

Siamo tutti per la transizione ecologica continuiamo a dare un voto convinto al governo Draghi sul tema, non è più il tempo degli slogan. Le imprese necessitano di un sostegno, molte rischiano il fallimento.

Sulle conseguenze del conflitto in Italia si è soffermata anche Silvia Covolo, parlamentare della Lega in Commissione Finanze a Montecitorio:

Diversi beni sono stati interessati dai rincari dei prezzi energetici che hanno colpito gli autotrasportatori. Sono diverse le misure poste in essere dal governo, a partire dal decreto bollette a sostegno delle famiglie, al decreto sostegni ter con la riduzione degli oneri in bolletta e con il credito d’imposta per le imprese energivore.

Il punto di vista dell’opposizione al governo è stato espresso da Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera:

Nessuno dei provvedimenti adottati dal governo è risolutivo, si fa solo tanta propaganda. Stiamo entrando in una economia di guerra ma il taglio delle accise è di 8,5 centesimi per 30 giorni e le dilazioni per le bollette alle imprese dura solo 24 mesi e passa per le garanzie della Sace.

Dilazione che, peraltro, non interviene sul prezzo delle materie prime e quindi le aziende dovranno comunque mettere a bilancio la spesa per l’intera cifra.

È necessario fare interventi strutturali veri e non iniziative spot. Dobbiamo immaginare come ristrutturare il Paese pensando di autoprodurre energia. Abbiamo una ricchezza di gas bloccata per motivi ideologici che ora va sbloccata. Siamo in guerra e bisogna chiedere all’Europa la diminuzione dell’IVA al 13 % come ha fatto il Portogallo.

Chiedere aiuti concreti con un fondo di compensazione per le perdite aziendali. Dobbiamo contrastare le speculazioni legate agli aumenti dei costi delle materie prime ma qui le autority stanno a guardare.