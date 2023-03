Ucraina, Ciaccheri: Partita da Roma parte della Carovana per la Pace

Il Presidente del Municipio Roma VIII: ‘Si unirà a quella che partirà domani mattina da Padova’

Partita questa mattina da Roma parte della Carovana della Pace della Rete #Stopthewarnow che si unirà a quelle di tutta Italia che partiranno domani mattina da Padova alla volta di Odessa in Ucraina. Con una macchina, un furgone e un camper porteremo uno dei venti generatori di corrente e aiuti umanitari. Siamo circa 10 volontari dei 150 totali che partiranno domani dal Veneto.

Così in una nota il Presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. La carovana di Roma è partita stamattina e porterà in Ucraina la propria vicinanza alla popolazione civile e ribadirà il suo no alla guerra.

Il viaggio in Ucraina è stato organizzato a cavallo della domenica delle Palme e insieme ai beni di prima necessità saranno consegnate palme della pace agli abitanti delle città ucraine e depositati ramoscelli di ulivo sulle tombe delle vittime della guerra.

