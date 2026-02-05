UAAR celebra anche quest’anno Charles Darwin con incontri e dibattiti

Gli appuntamenti in programma dal 5 al 21 febbraio
Il Darwin Day è l’evento internazionale che ogni anno il 12 febbraio ricorda la nascita di Charles Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882) con incontri e dibattiti.
I circoli dell’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti anche quest’anno hanno organizzato numerosi eventi per ricordare la nascita del padre della teoria dell’evoluzione.
Venezia è la città che nel 2026 più ha contribuito al Darwin Day con ben tre appuntamenti, uno il 5 febbraio dal titolo ‘Darwin Day 2026: evoluzione della visione’, uno il 12 febbraio a Venezia Mestre ‘A cena con Darwin’ e l’ultimo il 21 febbraio con la premiazione del concorso letterario dedicato a Charles Darwin.
Ma non mancano appuntamenti anche in altre città come Pordenone e Modena l’11 febbraio, Milano il 12, Brescia il 13, Bologna il 14, Verona il 15 e Ferrara il 20.
Programma
Per informazioni contattare il circolo organizzatore.
- 5 febbraio – Venezia: “Evoluzione della visione”
- 11 febbraio – Pordenone: “Evoluzione” (speciale Darwin Day 2026)
- 11 febbraio – Modena: “Perché invecchiamo: il senso evolutivo del diventare anziani”
- 12 febbraio – Venezia (Mestre): a cena con Darwin
- 12 febbraio – Milano: “Evoluzione e Progresso”
- 13 febbraio – Brescia: “Dalle stelle alla cellula”
- 14 febbraio – Bologna: “E l’origine delle specie fu!”
- 15 febbraio – Verona: “Dalle stelle alla cellula”
- 20 febbraio – Ferrara: “Homo sapiens, una specie migrante”
- 21 febbraio – Roma: “L’eredità invisibile: come i microrganismi hanno contribuito all’evoluzione umana”
- 21 febbraio – Venezia (Mestre): Premiazione del concorso letterario dedicato a Charles Darwin
Per gli eventi che si svolgeranno nel mondo, si può fare riferimento al sito internazionale.
Gli eventi organizzati negli anni precedenti dal 2003 a oggi: https://www.uaar.it/darwinday/