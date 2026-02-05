UAAR celebra anche quest’anno Charles Darwin con incontri e dibattiti

Gli appuntamenti in programma dal 5 al 21 febbraio

Il Darwin Day è l’evento internazionale che ogni anno il 12 febbraio ricorda la nascita di Charles Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882) con incontri e dibattiti.

I circoli dell’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti anche quest’anno hanno organizzato numerosi eventi per ricordare la nascita del padre della teoria dell’evoluzione.

Venezia è la città che nel 2026 più ha contribuito al Darwin Day con ben tre appuntamenti, uno il 5 febbraio dal titolo ‘Darwin Day 2026: evoluzione della visione’, uno il 12 febbraio a Venezia Mestre ‘A cena con Darwin’ e l’ultimo il 21 febbraio con la premiazione del concorso letterario dedicato a Charles Darwin.

Ma non mancano appuntamenti anche in altre città come Pordenone e Modena l’11 febbraio, Milano il 12, Brescia il 13, Bologna il 14, Verona il 15 e Ferrara il 20.

Programma

Per informazioni contattare il circolo organizzatore.

Per gli eventi che si svolgeranno nel mondo, si può fare riferimento al sito internazionale.

Gli eventi organizzati negli anni precedenti dal 2003 a oggi: https://www.uaar.it/darwinday/