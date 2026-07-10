TXT Festival 2026 – Dal teatro ai meme: aperte selezioni per TXT LAB

Fino al 20 luglio è possibile candidarsi ai laboratori della prima edizione del festival del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, ideato e diretto da Pier Lorenzo Pisano

Riceviamo e pubblichiamo.

TXT Festival 2026, il nuovo progetto del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale curato da Pier Lorenzo Pisano, apre le selezioni per TXT LAB, il programma di laboratori che si svolgerà dal 2 al 5 ottobre 2026, dedicato alla formazione e alla sperimentazione nei linguaggi della drammaturgia contemporanea e della cultura digitale.

Due i percorsi proposti. Da un lato TXT Masterclass a cura di Linda Dalisi, con un focus sulla scrittura teatrale, che porterà alla realizzazione di un testo collettivo originale, ideato e sviluppato nel corso delle giornate del Festival.

Dall’altro TXT Memetico con Giulio Armeni e Daniele Zinni esplora il mondo dei meme come linguaggio espressivo della contemporaneità, capace di raccontare il presente attraverso immagini, riferimenti culturali e l’immaginario collettivo della rete.

I partecipanti daranno vita a una vera e propria redazione editoriale, realizzando ogni giorno contenuti originali ispirati al Festival, pubblicati sui canali social del Teatro di Napoli e presentati nella rassegna serale Il Memato del Giorno.

Due laboratori con un cuore in comune: l’estemporaneità. Da un lato la scrittura teatrale nella sua immediatezza, nella sua natura di esperienza che prende forma attraverso corpi vivi in scena.

Dall’altro i meme, che pur appartenendo al mondo digitale, hanno un’affinità col teatro con la sua parte più esiziale, nel loro vivere in superficie, nel giorno in cui esistono, e poi mai più.

Due forme di scrittura differenti, una dal vivo e una virtuale, che tendono alla stessa aspirazione: lottare contro la fine delle cose. Il teatro immerso in corpi mortali, i meme nella transitorietà del digitale.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 13:00 di lunedì 20 luglio 2026.

L’avviso di selezione è pubblicato sul sito del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, nella sezione News.

Il bando completo, comprensivo delle modalità di partecipazione a entrambi i laboratori, è disponibile all’indirizzo: https://www.teatrodinapoli.it/2026/selezione-partecipanti-laboratori-txt/

Per TXT MASTERCLASS la documentazione richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo txtmasterclass@teatrodinapoli.it; per TXT MEMETICO la documentazione richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo txtmemetico@teatrodinapoli.it.

Con TXT LAB 2026, il TXT Festival conferma il proprio impegno nella promozione della ricerca artistica e della formazione, creando uno spazio di confronto tra teatro, nuovi linguaggi e pratiche creative capaci di interpretare il presente.

TXT Festival – Il piacere del testo

Napoli, 2 > 5 ottobre 2026

TXT Festival – Il piacere del testo è il nuovo progetto del Teatro di Napoli – Teatro

Nazionale, curato da Pier Lorenzo Pisano, primo direttore artistico junior under 35 dell’istituzione teatrale napoletana. Dal 2 al 5 ottobre 2026, Napoli diventerà il punto d’incontro di alcune delle più interessanti voci della scena europea, accogliendo spettacoli, performance, laboratori e momenti di confronto dedicati alla scrittura teatrale contemporanea.

TXT Festival 2026 guarda alle nuove generazioni senza rinunciare alla profondità del pensiero critico. Mette in relazione tradizione e innovazione, classici e nuove scritture, teatro e cultura digitale, riconoscendo nella parola un luogo ancora fertile di confronto e immaginazione.

Il Festival vuole essere uno spazio di incontro e scoperta, capace di mettere in dialogo artisti, operatori e pubblico attorno alla parola teatrale, alla sua capacità di raccontare il nostro tempo e di immaginare nuovi mondi.

Perché ogni testo, prima di diventare spettacolo, è una possibilità. Una traccia. Una matrice. E il teatro continua a essere il luogo in cui quelle parole prendono corpo, incontrano il presente e si trasformano in esperienza condivisa.

Programma e aggiornamenti: https://www.teatrodinapoli.it/txt-festival/