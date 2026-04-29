TuttoPizza World: eccellenza agroalimentare campana al SIAL Canada

La manifestazione è in programma al Palazzo dei Congressi di Montreal dal 29 aprile al 1° maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania rafforza la propria strategia di internazionalizzazione del comparto agroalimentare partecipando al SIAL Canada, principale fiera del settore in Nord America, al via oggi a Montreal e in programma fino al 1° maggio 2026 presso il Palazzo dei Congressi.

Nel contesto della manifestazione si inserisce TuttoPizza World, iniziativa dedicata agli operatori del settore Ho.Re.Ca specializzati nel comparto pizzeria, nata un anno fa dalla partnership promossa dalla Regione Campania tra Tuttopizza, Comexposium – SIAL Network e Universal Marketing per la promozione dell’arte del pizzaiuolo napoletano, patrimonio UNESCO.

L’Assessorato all’Agricoltura prende parte alla manifestazione canadese – per la quale sono attesi oltre ventimila visitatori professionali da tutto il mondo – con una collettiva di aziende agroalimentari campane per presentare al pubblico le produzioni di qualità e le eccellenze del territorio, con particolare riferimento alla filiera della pizza e ai prodotti tipici regionali.

L’Assessore all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, dichiara:

La partecipazione al SIAL Canada e all’iniziativa TuttoPizza World rientra nel Programma di Valorizzazione Agroalimentare della Regione Campania e punta a consolidare le opportunità di business per le nostre piccole e medie imprese. Torniamo in Canada con una azione promozionale dopo oltre quindici anni, per rafforzare la presenza del made in Campania in Nord America, un mercato dalle grandi potenzialità. La nostra presenza conferma l’impegno a sostenere concretamente i processi di internazionalizzazione delle imprese, promuovendo non solo prodotti di eccellenza, ma anche un patrimonio culturale e identitario unico, di cui la pizza è uno dei simboli più conosciuti.

Nel medesimo percorso di valorizzazione si inserisce anche la partecipazione appena conclusa, il 26 e 27 aprile, alla manifestazione ‘Real Italian Wine & Food Experience’ a Londra, presso l’ExCeL Exhibition Centre, con una collettiva di aziende campane del comparto enologico e caseario.