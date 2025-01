TuttoHotel Awards 2025: ecco i nomi dei 32 premiati

Imprenditori e aziende del centro sud Italia che si sono distinti nel corso dell’anno nei diversi segmenti del mondo dell’ospitalità

Napoli premia i protagonisti dell’industria dell’ospitalità italiana.

In occasione della quinta edizione di TuttoHotel in corso alla Mostra d’Oltremare, sono stati assegnati i TuttoHotel Awards, i tradizionali riconoscimenti consegnati ad imprenditori e aziende del centro sud Italia che si sono distinti nel corso dell’anno nei diversi segmenti del mondo dell’ospitalità.

Trentadue le targhe che l’organizzazione della fiera e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive assegna tenendo in considerazione particolari performance, qualità dei servizi e innovazione.

Consegnati anche i premi alla carriera destinati ad importanti figure professionali che si sono distinte nel corso della loro attività lavorativa.

Lungo l’elenco dei premiati:

Premio Speciale Architectural Hotel Design allo Studio Apostoli;

Premio struttura ricettiva – Sicilia a La Plage Resort di Taormina (ME);

Premio alla Carriera nell’Ospitalità a Teresa Naldi;

Premio SPA-Centro Benessere ad Almablu Wellness & Spa di Mazara del Vallo (TP);

Premio Albergo Diffuso a Sextantio Matera (MT);

Premio Stabilimento Balneare al Lido Sabbia d’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (MT);

Premio Villaggio Vacanze a VOI Floriana Resort di Simeri Mare (CZ);

Premio Manager dell’ospitalità a Marco Zuppetta/Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli;

Premio Glamping ad Atmosfera Bubble Glamping di Satriano Lucania (PZ);

Premio Direttore d’albergo a Martino Acampora /Villa Treville Positano (SA);

Premio Customer Experience a Faro Punta imperatore di Forio (NA);

Premio per la promozione del territorio a Ermanno Russo / Trenitalia;

Premio Bed & Breakfast a PrimoPianoPosillipo di Napoli;

Premio Business Hotel al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo di Napoli;

Premio Design all’Hotel La casa di Maratea a Maratea (PZ);

Premio Luxury Hotel all’Hotel Punta Tragara di Capri (NA);

Premio Formula Multifunzionale a Four Points by Sheraton Catania di Catania;

Premio per l’innovazione nell’ospitalità a Radici Resort di Mirabella Eclano (AV);

Premio Speciale Hotel Sostenibile a Palazzo Caracciolo Napoli (NA);

Premio Responsabile Acquisti a Elisabetta Porzio/Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento;

Premio Ristorante in Hotel a Don Geppi Restaurant di Sorrento;

Premio Speciale Miglior Progetto di Riqualificazione a Habita79 di Pompei (NA);

Premio Speciale Migliore Colazione al Gold Tower Lifestyle Hotel;

Premio Speciale multiformat ristorativo Otto s.l.m. / Hotel Royal Continental;

Premio strategia marketing territoriale a Sicily Divide Sicilia;

Premio Imprenditore Emergente a Katia Cupo / Chiara Gargiulo / Instazione;

Premio Portiere d’Albergo a Marco Giuliano / Grand Hotel Parker’s;

Premio Beach Club a Cava Regia – Beach Club by E. Marinella di Vico Equense NA;

Premio Benemerito dell’ospitalità a: Paolo Casolaro e Stefano Cimmino, Antonio Melchiorre, Prof. Raffaele Cercola.