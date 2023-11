‘Tutto sua madre’ al Teatro Biondo

In scena a Palermo dall’8 al 12 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Mercoledì 8 novembre, alle ore 21:00, debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, ‘Tutto sua madre’ tratto dalla divertente commedia ‘Les garçons et Guillaume, à table!’ di Guillaume Gallienne, resa famosa dalla versione cinematografica diretta dallo stesso autore nel 2013.

Adattato per il teatro da Tobia Rossi, con la regia di Roberto Piana, lo spettacolo è interpretato da Gianluca Ferrato che, con grande versatilità, dà vita a tutti i personaggi restituendo al pubblico un esilarante, sottile e profondo monologo.

Le scene sono di Yasmin Pochat, i costumi di Agostino Porchietto, light designer Renato Barattucci, wallpaper designer Simone Guidarelli, illustratore Matthew La Croix; produzione Bis Tremila.

Repliche fino al 12 novembre.

Tutto sua madre è la storia di un ragazzo, e poi di un uomo, che attraverso peripezie e avventure cerca di affermare la propria identità sessuale in una famiglia vittima di stereotipi.

I tanti personaggi di questo movimentato nucleo familiare sono interpretati da Gianluca Ferrato, in una girandola da trasformista della parola e della voce.

È uno spettacolo col quale si ride tanto, ma grazie al quale si fanno anche serie riflessioni sui condizionamenti familiari e si capisce come qualsiasi (ri)nascita sia provvidenziale, auspicabile e necessaria.

Guillaume, il protagonista della storia, diversamente dai suoi due fratelli ‘latin lover’ si ritrova ad imitare e a far vivere tutte le donne che ha immaginato o conosciuto, che osserva o che ammira.

Ma più di ogni altra, si trova a compiacere e a idolatrare sua madre, alla quale vuole dimostrare di essere unico. In questa perenne ricerca, Guillaume prova a ‘diventare’ la madre in ogni sua sfumatura, in ogni sua caratteristica. Di conseguenza la famiglia si convince che sia omosessuale.

Tra trucchi e vezzi, crisi d’identità, principesse, svolazzi ed esilaranti malintesi, la vera natura di Guillaume emergerà in una sorta di coming-out all’incontrario.

La storia, infatti, prenderà una piega bizzarra e imprevedibile, che lo condurrà ad incontrare una ragazza, la ‘sua’ ragazza, con la quale poter finalmente vivere un amore… diverso e reale, quello che ha sempre desiderato.

Teatro Biondo di Palermo

Sala Strehler, dall’8 al 12 novembre 2023

‘Tutto sua madre’

tratto da Les garçons et Guillaume, à table! di Guillaume Gallienne

traduzione Anna D’Elia

adattamento drammaturgico Tobia Rossi

regia Roberto Piana

con Gianluca Ferrato

assistente alla regia Angelo Curci

scene Yasmin Pochat

costumi Agostino Porchietto

light designer Renato Barattucci

wallpaper designer Simone Guidarelli

illustratore Matthew La Croix

produzione Bis Tremila

durata 1 ora e 25 minuti

Calendario delle rappresentazioni:

mercoledì 08 novembre, ore 21:00

giovedì 09 novembre, ore 21:00

venerdì 10 novembre, ore 17:00

sabato 11 novembre, ore 21:00

domenica 12 novembre, ore 20:00