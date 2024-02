‘Tutto sotto controllo’ al Teatro Ridotto

Mariano Grillo in scena a Salerno il 10 e 11 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Sintetizzare con una risata liberatoria questi ultimi anni caratterizzati da numerose preoccupazioni: dalla pandemia alla guerra, dai cambiamenti climatici alle inquietudini di ogni giorno.

Forse, in questa vita, non è più ‘Tutto sotto controllo’: ecco il titolo del prossimo spettacolo in cartellone per Che Comico, la stagione 2023 – 2024 ideata dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora.

Sabato 10 e domenica 11 febbraio al Teatro Ridotto arriva Mariano Grillo con questo spettacolo nuovo, scritto a quattro mani con il geniale autore ed umorista Lello Marangio, che fotografa con grande ironia il tempo attuale tra esagerazioni e paradossi.

Non sono bastati i due anni di pandemia che ci hanno fatto tanta paura, si è messa poi la guerra che è arrivata nel momento in cui sembrava che dal Covid stessimo uscendo, per non parlare dei cambiamenti climatici in essere che stanno portando altre inquietudini, e poi le esasperazioni dovute all’utilizzo intensivo dei social che ormai ci vogliono tutti perennemente connessi

spiega Grillo, che parte da qui per porre, con il sorriso sulle labbra, mille quesiti direttamente al pubblico.

Il protagonista propone una lettura divertente e dissacrante del mondo di oggi, lo analizza in chiave ironica, ma, al tempo stesso, il suo obiettivo è far riflettere su incongruità, contraddizioni e atteggiamenti senza senso che rendono l’uomo meno sereno e tranquillo anche in casa, perché anche in famiglia ci si rende conto di non avere più ‘Tutto sotto controllo’.

Lo spettacolo andrà in scena il sabato alle 21:15 e la domenica alle 19:00.

Per informazioni e prenotazioni:

089-233998 / 327-4934684

www.teatroridotto.com