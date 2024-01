Tutto pronto per ‘Un concerto di buoni propositi per il 2024’

Torna la terza edizione del progetto che unisce le idee del pubblico e la musica classica

Sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 va in scena a Francavilla al Mare (CH) e Vasto (CH) la terza edizione di ‘Un concerto di buoni propositi’, il concerto del nuovo anno creato dall’Ensemble Baccano e Identità Musicali.

Un viaggio musicale che intreccia i suggerimenti e le idee raccolti dal pubblico con le vite e le opere dei compositori scelti per il repertorio musicale.

Un evento quindi che va oltre il concerto di musica classica, per diventare un’occasione rivolta all’intera comunità, per iniziare il nuovo anno con ottimismo, nel segno della cultura.

Due serate in due città, la prima il 6 gennaio alle ore 20:30 a Francavilla nella Chiesa di Santa Liberata, la seconda a Vasto nella Chiesa di Santa Maria Maggiore il 7 gennaio alle ore 19:00.

Così l’orchestra composta stavolta da 18 musicisti abruzzesi under 35 ha selezionato un repertorio di grandi autori barocchi che spazia da Bach a Vivaldi, da Telemann a Händel, per accompagnare tre solisti come Angelo Di Ianni, violino, Nick Di Giovanni, oboe, e Francesco Alessandrini all’organo, strumento attorno al quale è costruita l’idea di tutto il programma musicale, che è raro sentire accompagnato da un’orchestra in chiesa.

Scrive il Presidente di Identità Musicali Alfredo Bruno:

Gli ingredienti dei Buoni Propositi sono semplici, raccogliamo idee e spunti di miglioramento da tutti i nostri affezionati ascoltatori, perché è tradizione darsi degli obiettivi all’inizio dell’anno. Partendo da questi, cerchiamo nelle esperienze dei grandi compositori del passato dei punti di affinità e creiamo un racconto che accompagna il concerto. L’obiettivo è portare il pubblico dentro la musica nel modo più efficace, ma per noi è anche il modo di ringraziare chi sta dimostrando enorme fiducia nei nostri progetti artistici, creando un concerto che è fatto anche dagli ascoltatori.

Questo è reso possibile dalla proficua collaborazione con i Comuni di Francavilla al Mare e Vasto, dove l’Ensemble Baccano ha trovato grande disponibilità da parte degli amministratori.

La biglietteria sarà attiva nella sede dell’associazione presso Farmacia Bruno di Francavilla, sul circuito Ciaotickets, ma anche la sera stessa del concerto.

Per info e prenotazioni:

tel. 3926909148

info@identitamusicali.it

Note

Identità Musicali ETS nasce a dicembre 2021 dall’idea di riunire giovani musicisti del territorio abruzzese. L’Associazione rappresenta la volontà di rafforzare il legame con la propria regione, creando opportunità di lavoro e valorizzando il patrimonio locale. I progetti mettono al centro il pubblico e propongono forme di concerto innovative, basate sul racconto e la condivisione.

L’Ensemble Baccano prende vita nell’estate 2021 dalla volontà e dalla passione di un gruppo iniziale di musicisti abruzzesi under 35. Fin dai primi passi, il progetto punta sull’affiatamento dei componenti e la motivazione a realizzare concerti originali prodotti per il territorio, ma replicabili anche fuori regione.

La formazione è in continuo cambiamento, seguendo la presenza dei musicisti sul territorio. Per questo, accanto alla formazione orchestrale, l’Ensemble realizza musica da camera per unire i membri attraverso diversi repertori.