Tutto pronto per ‘Land Art al Furlo 2023’

La XIV edizione è in programma dal 2 al 17 settembre a Fossombrone (PU)

Il 2 settembre 2023 si inaugura la XIV edizione della ‘Land Art al Furlo’ che prevede diverse iniziative che si svolgeranno dal 2 al 17 settembre, mentre il parco con tutte le opere rimane visitabile per tutto l’anno.

Continua, infatti, il ‘Cammino di Sant’Anna del Furlo’, un percorso che si snoda dentro il bosco di Sant’Anna, e che vedrà il suo completamento nel 2024 con 100 ‘piazzole’, un’opera collettiva che parteciperà a Pesaro 24 Capitale della Cultura.

‘Il Cammino di Sant’Anna’ è un percorso di fede. Fede nell’arte, nella sua possibilità di alleggerire e dare un senso alla via, alla vita. Siamo al quarto anno di ‘costruzione’ di questa unica Street Art nel bosco, una via esperienziale che coinvolge tutti sensi; siamo arrivati a 52 pedane, quest’anno se ne aggiungeranno un’altra trentina, così l’anno prossimo potremo chiudere l’anello nel bosco. Sarà il Cammino più corto del mondo, un’opera collettiva di cento artisti, che si conclude proprio nell’anno di Pesaro Capitale della Cultura ’24. L’anno prossimo si compiranno i 15 anni della Casa degli Artisti, che con la sua ‘Land Art al Furlo’ ha visto centinaia di artisti, migliaia di visitatori, ha accumulato premi e riconoscimenti, come il Premio Rotondi del 2019, e una vasta messe di pubblicazioni. Una vera e propria Agenzia culturale che nel 2024 passerà il testimone a chi saprà gestire il Parco di Sant’Anna, sempre con fini culturali.

Andreina De Tomassi

Artisti de ‘Il Cammino di Sant’Anna del Furlo’: I Bambini della Scuola Mercantini di Fossombrone, Bernardo Bandinelli, Beate Bennewitz, Marina Benedetti, Federica Cacciavillani, Angelamaria Calderoni e Anna Novelli con Bruno Mammetti, Tania Cellini, Alessandra Chicarella, Paola Cirino e Doriana Napoli, Pippo Cosenza. Raffaella Di Bella, Claudio Di Carlo e Andrea Starinieri; Maria Stefania Fuso, Nicola Guarraci, Ofelia Hutul, Ricardo Macias, Francesca Manfredi, Giulietta Mastroianni; Carlo Paci, Simonetta Panzironi, Luis Pardo, Barbara Ponzanetti, Carla Sello e Donatella Nicolardi, Antonio Sorace, Roberto Sportellini, Romina Tassinari, Thea Tini, Ana Maria Tirlea, To-Mas, Stefania Zini, Veronica Zonzini.

Inoltre, con la cura di Benedetta Monti e Davide Silvioli, verrà presentato il progetto Focus Marche Ricognizione Arte giovane, una selezione di artiste e artisti emergenti e mid-career marchigiani o che hanno il proprio studio nella regione e dove sono attivi sul piano espositivo e professionale.

Con il supporto di materiale fotografico e/o audiovisivo, ogni artista invitato, in dialogo con il curatore o la curatrice di riferimento, parlerà della propria ricerca al pubblico.

Artisti Focus Marche Ricognizione Arte giovane: Niccolò Amadori, Matteo Costanzo, Sonia Gasparini, Jessica Pelucchini, Davide Quartucci, Davide Macinini Zanchi.

Nel Parco saranno anche inaugurare le installazioni di Alberto Brutti, Katia Grasso, Michele Picone, Sandro Piermarini e Antonio Sorace, nonché la scultura di Sisto Righi, Nascere e Morire, che ha avuto un’anteprima lo scorso 17 giugno.

Programma

2 settembre, ore 16:00

Ingresso libero

Apertura. Insieme al curatore, Andrea Baffoni, si potranno vedere le opere nuove lungo il ‘Cammino di Sant’Anna’, saranno presenti molti degli autori delle nuove pedane e nuove opere di land art.

Visita all’installazione di Sisto Righi, ‘Nascere e Morire’, con l’autore, e una presentazione del Vicepresidente Elvio Moretti.

Visita al grande mosaico a parete ‘Per uno stacco d’ali’ composto, sulla Casa dell’Ingegnere, da Katia Grasso e Michele Picone, opera in progress che sarà terminata nel 2024.

‘Focus/1’ Presentazione ‘Focus Marche Ricognizione Arte giovane’ a cura di Benedetta Monti e Davide Silvioli. Interverranno: Matteo Costanzo, Davide Macinini Zanchi, Davide Quartucci in dialogo con Benedetta Monti

Street food&bevande

3 settembre 2023 ore 16:00

Visita guidata alle nuove opere

Teatro: ‘Le Notti Bianche’, adattamento inedito da Fedor Dostoevskij atto unico, nel giardino dei ciliegi, o dentro la Casa. Protagonisti Ybel Cruz e Giorgio Filippetti, regia di Luca Guerini – Produzione ‘Realtà teatrale Skenexodia’. Biglietto 10 euro – biglietteria Liveticket.

Prenotazioni: 338-4116671 solo WhatsApp

‘Focus/2’ Presentazione ‘Focus Marche Ricognizione Arte giovane’ a cura di Benedetta Monti e Davide Silvioli. Interverranno: Niccolò Amadori, Sonia Gasparini, Jessica Pelucchini in dialogo con Davide Silvioli.

Videoconferenza: ‘Carosello. Quando l’Arte Pop entrò nelle case’

‘Era domenica, 3 febbraio 1957, ore 20:50, al termine del telegiornale vanno in onda per la prima volta quattro pubblicità della televisione italiana. Erano brevi spettacolini, sketch, al termine dei quali veniva pubblicizzato un prodotto: una sarabanda di personaggi e storie, una parata… Era nato Carosello! In quella pubblicità c’era anche tanta arte, è venuto il momento di riscoprirla’. Relatore Elvio Moretti.

Street food e bevande

17 settembre 2023 ore 17:00

Visita guidata alle nuove opere: il Cammino, opere di Land Art, ‘Nascere e Morire’ di Sisto Righi, ‘Per uno stacco d’ali’ di Katia Grasso e Michele Picone.

Installazione: ‘Tutto ruota’ scultura monumentale che si muove con il vento di Antonio Sorace, presentazione di Elvio Moretti e Maria Silvia Nocelli.

Presentazione del 1° e 2° Catalogo ‘Il Cammino di Sant’Anna’ e altre pubblicazioni, a cura di Elvio Moretti e Andreina e Tomassi.

Mondo Pizza e bevande – Brindisi al 2024.

Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo

Sant’Anna del Furlo, 30

61034 Fossombrone (PU)

www.landartalfurlo.it