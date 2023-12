Tutto pronto per il Villaggio Coldiretti a Napoli

Bellelli e Loffreda: ‘Scelta strategica per guardare al Mediterraneo’

Coldiretti Campania è pronta ad accogliere il Villaggio contadino di Natale che da domani, giovedì 7 dicembre, a sabato 9 dicembre, dalle 9:00 alle 23:00, ospiterà nel capoluogo partenopeo, in piazza Municipio, il mondo agricolo e rurale dando spazio alla fattoria degli animali, ad attività didattiche per i più piccoli come l’agri asili, alle ricette tipiche del territorio con la cucina contadina.

Dice il Direttore regionale, Salvatore Loffreda:

Avere il Villaggio nazionale Coldiretti a Napoli proprio nel ponte dell’Immacolata, che tradizionalmente apre le porte al Natale, significa riproporre la centralità strategica della Campania rispetto al bacino del Mediterraneo. È una scelta, per la quale ringraziamo il Presidente nazionale, Ettore Prandini, che di fatto ricolloca Napoli al ruolo di capitale dell’agroalimentare, che le è proprio per storia e posizione geografica. Il Villaggio riveste, dunque, una importanza che va oltre l’evento, ponendo al centro del dibattito politico l’agricoltura – e le sue filiere – come motore dell’economia del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno.

Il Presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, evidenzia il valore sociale e culturale del Villaggio che, afferma

avrà una grande attenzione per le scuole: i bambini sono i consumatori del futuro e perciò vogliamo promuovere un consumo consapevole proprio attraverso l’avvicinamento al mondo rurale, alle fattorie didattiche, ai valori di una agricoltura sana. Troppo spesso le grandi metropoli non riescono più a trasferire ai più piccoli l’importanza dell’agricoltura che deve essere appunto intesa come garanzia di futuro sia dal punto di vista dello sviluppo economico che di benessere. La Campania, grazie a due porti importanti, quello di Napoli e quello di Salerno, ha una centralità strategica per il trasporto delle merci e gli scambi commerciali. In questo dobbiamo essere sempre più protagonisti, non a caso abbiamo già intrapreso rapporti con i Paesi del bacino del Mediterraneo.

Al Villaggio di Coldiretti sono attesi per domani, all’evento istituzionale che si terrà alle ore 16:00, tra le tantissime presenze del mondo istituzionale, il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e 250 Sindaci della Campania.