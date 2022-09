Tutto pronto per il ‘Monteruscello Fest’

Appuntamento il 12 settembre in piazza Agro City a Monteruscello, Pozzuoli (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Domani 12 settembre a partire dalle ore 19:00, in piazza Agro City a Monteruscello, Pozzuoli (NA), si tiene il ‘Monteruscello Fest’.

Sal Da Vinci, Fatima Trotta, tantissimi artisti e 100 chef in un evento dedicato al gusto per valorizzare il quartiere e sostenere la ricerca Telethon per le Malattie senza diagnosi.

L’evento è organizzato da Daniele e Simone Testa con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e il supporto di Giovanni Tammaro capofila rete di imprese progetto MAC, Monteruscello Agro City.