Tutto pronto per ‘Fiumicino Jazz Festival – II edizione’

In programma dal 2 all’11 settembre al Museo del Saxofono e al Podere 676 – Birrificio agricolo

Grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale per la seconda edizione del ‘Fiumicino Jazz Festival’, la manifestazione ideata dal Museo del Saxofono con l’intento di promuove e di portare a Fiumicino una grande e articolata manifestazione dedicata al jazz.

Quest’anno il festival sarà concentrato in due lunghi fine settimana, in programma dal 2 all’11 settembre.

Attilio Berni, direttore artistico del Museo del Saxofono ha concepito una manifestazione in grado di attirare ed incuriosire un vasto pubblico, oltre a quello più specialistico del settore, contribuendo a quella caratterizzazione musicale della città di Fiumicino affinché essa possa, ancor più, essere identificata come la città del saxofono e rappresenti un forte stimolo alla crescita turistico-culturale del territorio.

La rassegna prevede un ciclo di 6 eventi, che vedono in cartellone concerti al Museo del Saxofono il venerdì e sabato sera, alle ore 21:00, ed eventi organizzati nello stabilimento del Podere 676 di Testa di Lepre, in calendario la domenica, dalle ore 18:00 in poi.

La collaborazione con il Birrificio Agricolo Podere 676, che si rinnova in questa edizione, vuole celebrare il forte connubio tra birra e musica, un’affinità congrua in cui visione, ascolto e degustazione si sposano e si affinano reciprocamente.

In questa seconda edizione è partner della manifestazione anche la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro.

Il Museo ospiterà protagonisti artisti del calibro di Stefania Tallini e Franco Piana,2 settembre, Giampaolo Ascolese, 3 settembre, Nina Pedersen (9 settembre e Maurizio Giammarco, 10 settembre mentre al birrificio si potranno ascoltare i maggiori esponenti del jazz tradizionale italiano come Red Pellini, Luca Velotti, Gianluca Galvani e Bepi D’Amato.

I biglietti degli spettacoli del venerdì e sabato sera sono acquistabili al Museo o sul sito Liveticket mentre gli eventi al birrificio sono prenotabili direttamente al numero +39 348 6917050.

Prima di ogni concerto è prevista un’apericena opzionale. Per tutti gli eventi è suggerita la prenotazione.

Programma

Venerdì 2 settembre

Concerto al Museo

Stefania Tallini Franco Piana Duo

Museo del Saxofono – Maccarese

Ore 21:00

Sabato 3 settembre

Concerto al Museo

Giampaolo Ascolese My Heart For Art

Museo del Saxofono – Maccarese

Ore 21:00

Domenica 4 settembre

Birra & Sax – Concerto al Birrificio

Super Dixie Five

Podere 676 – Testa di Lepre

Dalle ore 18:00 a notte fonda….

Venerdì 9 settembre

Concerto al Museo

Nina PedersenQuintet

Museo del Saxofono – Maccarese

Ore 21:00

Sabato 10 settembre

Concerto al Museo

Maurizio Giammarco Reunion Quartet

Museo del Saxofono – Maccarese

Ore 21:00

Domenica 11 settembre

Birra & Sax – Concerto al Birrificio

Red Pellini Meets Bepi D’Amato

Podere 676 – Testa di Lepre

Dalle ore 18:00 a notte fonda….

Fiumicino Jazz Festival è un evento organizzato dal Museo del Saxofono

con il patrocinio del Comune di Fiumicino in collaborazione con Podere 676 Birrificio agricolo e Farmacia Salvo d’Acquisto.

Infoline costi e prenotazioni:

+39 06 61697862 – +39 347 5374953

info@museodelsaxofono.com – www.fiumicinojazzfestival.com