‘Tutto fuori controllo’ al Teatro Ridotto

Mariano Grillo in scena a Salerno il 17 e 18 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue ‘Che Comico’, la stagione teatrale dedicata alla comicità contemporanea ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che continua a registrare grande attenzione e partecipazione di pubblico.

Il nuovo appuntamento in cartellone è in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio al Teatro Ridotto di Salerno e vedrà protagonista Mariano Grillo con il suo nuovo spettacolo ‘Tutto fuori controllo’, scritto a quattro mani con Lello Marangio.

A poco più di un anno dal successo di Tutto sotto controllo, Grillo torna in scena con uno show che fotografa in modo lucido e irresistibilmente comico il tempo attuale. Se nel precedente lavoro il tentativo era quello di razionalizzare la realtà e tenerne le redini, oggi la conclusione è inevitabile: nulla è più prevedibile, tutto sembra sfuggire a qualsiasi logica.

Guerre che si moltiplicano, una politica sempre più grottesca, social network che alimentano conflitti generazionali, programmi televisivi che scivolano nel trash più estremo, matrimoni trasformati in eventi spettacolari e svuotati di significato. E poi il clima, le relazioni, la coppia, l’amore: nulla è rimasto immune da questa deriva.

Con la sua comicità fisica, istintiva e mai banale, Mariano Grillo attraversa questo caos quotidiano con uno sguardo disincantato e un’ironia affilata, lanciando un messaggio chiaro, tanto divertente quanto inquietante: il mondo è ufficialmente fuori controllo.

Eppure, nel cuore dello spettacolo resta un filo rosso che tiene tutto insieme: l’amore, vero tema centrale di Tutto fuori controllo. Un sentimento raccontato attraverso sketch e monologhi che coinvolgono il pubblico in maniera diretta, trasformando la serata in un momento di condivisione autentica, dove si ride molto ma ci si riconosce altrettanto.

Mariano Grillo anticipa:

Al di là dei temi di attualità e di tutto ciò che ci circonda, il tema centrale sarà l’amore per un divertente e sano momento di condivisione dove lo spettatore sarà coinvolto al massimo.

Vincitore del Premio Charlot 2021 come miglior attore comico, Grillo si conferma una delle voci più interessanti della nuova comicità napoletana, capace di raccontare la contemporaneità con leggerezza, intelligenza e una forte carica empatica.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro che diverte e fa pensare, una serata in cui il caos del mondo viene raccontato con ironia, verità comica e un cuore che batte… sempre fuori controllo.