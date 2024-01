Disponibile dal 4 gennaio

Disponibile da oggi giovedì 4 gennaio ‘Tutto bene’ il nuovo singolo dei SAFARI. Il brano prodotto con Gianmarco Grande parla di una relazione difficile e della voglia di ritornare a ad inseguire i propri sogni.

Un invito a non sprecare il nostro tempo con persone che a volte intenzionalmente, prosciugano la nostra energia emotiva. Un sound che rielabora il linguaggio del nuovo indie italiano mescolandolo con artisti come i Cure, the weeknd e il bedroom pop internazionale.

Il brano sarà presentato e promosso in una serie di live, che vedranno la band impegnata a partire dal 3 gennaio.

Il progetto SAFARI nasce dalla collaborazione di Alessandro De Blasio e Daniele Pertosa.

Alessandro, dopo aver fondato i suoi primi progetti, approda al Medimex nel 2018 nel camp organizzato da Sony Music Publishing e lo vince, ottenendo, così, un contratto da autore per la nota etichetta, collabora con alcuni artisti nazionali tra cui Mace, Gazzelle, Marco Mengoni e con quest’ultimo scrive il brano ‘In Città’ contenuto nel disco ‘Materia’, Pelle.

Daniele, invece, comincia il suo percorso musicale a diciott’anni iniziando a studiare chitarra alla percentomusica e dopo alla St. Luis Academy, fonda il progetto Stereotapes con il quale partecipa ad Xfactor 2017 nella squadra capitanata da Manuel Agnelli, in seguito inizierà la collaborazione con Aka7even come chitarrista.

I due si incontrano nel 2019 iniziando a scrivere alcuni brani, per poi rincontrarsi dopo il Covid e finalmente dare vita al progetto SAFARI con il quale pubblicano il primo singolo ‘ho pianto tutta la notte’.

L’8 dicembre esce il secondo singolo ‘ESSE’ pubblicato con Aurora Dischi distribuito da ADA MUSIC Italy Contemporaneamente all’uscita di ‘ESSE’ si uniscono al gruppo Giancarlo Latartara, batterista dei Moustache Prawn che li seguirà, d’ora in avanti, come batterista ufficiale del progetto, e il bassista Francesco Petitti (Senhal, Tamerici).

L’ultimo singolo, ‘SEMPREVERDE’, è stato inserito nella playlist editoriale di Spotify ‘Caleido’.

Credits

Alessandro De Blasio: voce, synth, programmazione, produzione

Daniele Pertosa: voce, chitarra

Giancarlo Latartara: Batteria

Francesco Petitti: basso

Gianmarco Grande: mix e mastering

Lara Ingrosso: co-autrice testo e melodia

Manuela Palmisano, Francesca Napolitano: Cover e Grafica