‘Tutto a posto’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma il 12 e 13 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna in scena, il 12 e 13 febbraio, ore 21:00, sul palcoscenico del Teatro Lo Spazio di Roma, ‘Tutto a posto’, uno spettacolo teatrale brillante, scritto dall’eccellente penna di Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre e interpretato da sei giovani attori del panorama artistico italiano: Giacomo Ciarrapico Jr, Clarissa Curulli, Daniele di Martino, Niccoló Felici, Filippo Macchiusi, Giorgia Remediani.

Sotto l’attenta regia di Alessandro Cecchini, lo spettacolo, che debuttò nel 1994, illustra i sottili equilibri che regolano la vita di ogni uomo e di ogni donna: il rapporto tra il bello e il brutto, il visibile e l’invisibile e tra cosa è giusto e cosa è sbagliato.

L’estrema contemporaneità del testo permette di parlare in maniera diretta ad un pubblico ampio utilizzando l’ironia come mezzo per esorcizzare l’inquietudine del vero.

Aldo è un ragazzo insoddisfatto della propria vita che un giorno, mentre è in cucina a fare il soffritto, decide di suicidarsi. Improvvisamente nella sua testa, come in una riunione di condominio, il suo Super-io chiama a raccolta la sua Coscienza, il suo Istinto ed il suo Inconscio per parlarne.

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43

Roma

Informazioni e prenotazioni

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it