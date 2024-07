‘TuttInGioco’: concluso secondo Torneo Nazionale estivo degli Oratori

Una vera e propria festa estiva per migliaia di bambini e ragazzi, nel segno dello sport e dell’inclusione

Tempo di bilanci per il progetto ‘TuttInGioco’ 2024, che ha coinvolto oltre 9.000 bambini e ragazzi nei centri estivi organizzati all’interno di 50 oratori e società sportive in 21 città su tutto il territorio nazionale.

Si tratta del Torneo Nazionale estivo degli Oratori, che dal 15 al 19 luglio scorsi ha visto confrontarsi gli oratori finalisti in cinque città: Lecce, Genova, Reggio Emilia, Pesaro e Foligno.

Se la competizione si è conclusa, non è così per il progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione Conad ETS e Centro Sportivo Italiano per favorire l’inclusione e diffondere nelle nuove generazioni e non solo l’importanza dei valori legati allo sport: dalla collaborazione al rispetto, dall’impegno alla costanza, senza dimenticare l’emozione del praticare attività sportiva in compagnia.

Una collaborazione che si è consolidata in questa seconda stagione di ‘TuttInGioco’ e che proseguirà anche in futuro, dando vita a nuove edizioni del Torneo Nazionale estivo degli Oratori.

‘TuttInGioco’ 2024 è partito lo scorso giugno, in 50 realtà territoriali italiane, alle quali Fondazione Conad ETS ha donato complessivamente 1.800 voucher per facilitare l’accesso ai camp estivi di ragazzi con difficoltà economiche.

Giovani e giovanissimi, di un’età compresa tra i 4 e i 14 anni, hanno potuto così partecipare gratuitamente a gare in diverse discipline sportive e attività ludico – motorie, che hanno dato vita alla seconda edizione del Torneo Nazionale estivo degli Oratori.

Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS, ha dichiarato:

Siamo convinti che lo sport sia un veicolo ideale per trasferire in modo immediato e concreto alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione. Per questo, sostenere il progetto ‘TuttInGioco’ a fianco del CSI è stato un onore e un piacere, vista anche la possibilità di coinvolgere i Soci delle cinque Cooperative Conad, che hanno supportato l’iniziativa su tutto il territorio nazionale. Questo programma ha raggiunto e coinvolto ragazzi che per motivi economici non avrebbero potuto partecipare alle attività estive, trasmettendo loro un importante messaggio di solidarietà e uguaglianza e facendoli sentire parte di una comunità capace di aiutare chi è più fragile: tutti valori che da oltre 60 anni Conad porta avanti nel suo essere quotidianamente vicina al territorio e alle persone.

Non solo i vincitori alle cinque finali – ASD Lecce United, Centro Storico Ragazzi, Daino Gavassa ASD, Polisportiva 1000Piedi APS e Joco Campus – si sono confrontati in attività multisport, che hanno eletto i 100 campioni del Torneo Nazionale estivo degli Oratori 2024.

Numerose discipline e attività ludico-motorie hanno animato i centri estivi del CSI dislocati su tutto lo Stivale, con l’obiettivo di accompagnare i più piccoli alla scoperta di sport diversi dove poter sperimentare le proprie capacità.

Dal calcio a 5 praticato nei camp di Venezia ci spostiamo nei campi da padel di Catania e Lecce; passiamo poi alle uscite in canoa nel Bresciano, al rugby nel Ferrarese e a prove di funambolismo a Livorno.

Anche quest’anno i centri estivi non sono solo sinonimo di sport: Bergamo invita i bambini a mettersi alla prova in laboratori di ceramica, musica e teatro, mentre Genova guida i più piccoli in attività di educazione ambientale. E poi ancora pallavolo, tennistavolo e atletica, senza dimenticare i balli di gruppo e i giochi popolari.

Nei centri estivi ‘TuttInGioco’ non si parla solo di sport e non si parla solo di competizione. Bambini e ragazzi imparano a sviluppare le proprie abilità divertendosi e cimentandosi in attività che mettono al primo posto l’inclusione e vedono tra i partecipanti anche piccoli atleti con disabilità.

Il Torneo Nazionale estivo degli Oratori è parte integrante del progetto, ma molti centri estivi targati ‘TuttInGioco’ continueranno anche nel mese di agosto, dando a tante famiglie un supporto concreto per tutto il periodo estivo.

Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, ha dichiarato:

Siamo felici di aver portato avanti anche quest’anno il progetto ‘TuttInGioco’, contribuendo a diffondere insieme a Fondazione Conad ETS i valori che ci legano. Abbiamo toccato con mano nelle cinque tappe finali della competizione, così come in tutte le realtà territoriali partecipanti, quanto il progetto sia stato di sostegno a migliaia di famiglie. L’augurio è quello di portare avanti questa collaborazione anche nei prossimi anni, con la speranza di continuare a dare attuazione a quella che da sempre è la mission del CSI, ossia educare attraverso lo sport.

Istruttori, allenatori ed animatori hanno guidato bambini e ragazzi in un contesto polisportivo. Hip hop, pickleball, ultimate frisbee, tennis, nuoto e percorsi ludico – motori hanno animato e continueranno ad animare tanti palazzetti dello sport, parchi e palestre, con un solido filo conduttore: trasmettere i valori educativi e sociali dello sport.

Gare, sfide e divertimento sono stati completati da sane merende offerte dai Soci delle Cooperative Conad dei vari territori, sempre presenti nelle cinque tappe conclusive del Torneo per premiare le squadre vincitrici, distribuendo a ogni componente una Carta Prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro.

I 50 oratori e società sportive del progetto ‘TuttInGioco’ hanno colorato anche quest’anno territori dislocati su tutta la penisola.

L’iniziativa si è infatti sviluppata grazie al supporto attivo dei Comitati del Centro Sportivo Italiano presenti nelle seguenti zone: Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Cattolica/Rimini, Fermo, Ferrara, Foligno (PG), Fossombrone (PU), Genova, Lecce, Livorno, Parma, Pesaro, Reggio Emilia, Roma, San Benedetto del Tronto (AP), Siena, Venezia/Mestre.