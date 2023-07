‘Tuttingioco’: a Salerno prima finale Torneo degli Oratori 2023

I ragazzi della Cooperativa Lithodora primi vincitori

Sono i ragazzi della Cooperativa Lithodora i vincitori dell’evento finale di Salerno, prima delle cinque tappe conclusive del nuovo Torneo Nazionale estivo degli Oratori, promosso da Fondazione Conad ETS, insieme a PAC 2000A Conad che opera in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, e Centro Sportivo Italiano nell’ambito del progetto ‘Tuttingioco’, che consente a migliaia di giovani e giovanissimi di prendere parte alle attività dei centri estivi, grazie all’erogazione di 1.800 voucher donati da Fondazione Conad ETS.

La manifestazione sportiva è stata ospitata dalla Polisportiva SIULP, a pochi passi dal mare salernitano e a breve distanza dallo Stadio Arechi, per una giornata all’insegna del divertimento e dello sport.

Circa 60 bambini tra gli 8 e i 10 anni si sono incontrati ieri per la sfida conclusiva, che ha visto scendere in campo le tre squadre qualificate per la fase finale: la Polisportiva Salerno Guiscards e la ASD Tennis Club La Carnale, provenienti dalla città ospitante, insieme ai giovanissimi della Cooperativa Lithodora, arrivati da Cava de’ Tirreni.

Giochi in piscina, staffette e incontri a ritmo di musica hanno animato la giornata salernitana.

Ha dichiarato Vittorio Bosio, Presidente nazionale del CSI:

Il progetto ‘Tuttingioco’ nasce per sostenere le famiglie in difficoltà economiche attraverso un aiuto concreto. Per questo motivo, il Centro Sportivo Italiano è felice di aver avviato una collaborazione con Fondazione Conad ETS, con cui condivide tanti obiettivi e valori. Il CSI da sempre è vicino al mondo dei centri estivi, legato agli oratori e alle parrocchie, spesso sede dei camp. Negli ultimi anni, anche le nostre società sportive organizzano sempre più spesso iniziative estive per essere vicine alle famiglie in difficoltà. Siamo consapevoli del fatto che l’aumento del costo della vita ha inciso anche sulle quote dei centri estivi: proprio per questo siamo felici di riuscire a sostenere le famiglie e ad essere vicini al territorio grazie a Fondazione Conad ETS e a questo progetto costruito insieme, che ci auguriamo possa proseguire anche nei prossimi anni. Rendere lo sport accessibile a tutti è l’obiettivo primario del progetto, che coinvolge in tutto 50 centri estivi di oratori e società sportive in 17 città italiane, cinque delle quali sede delle dispute finali.

Ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS:

Siamo convinti che lo sport sia per eccellenza un veicolo di aggregazione, capace di trasferire in modo immediato e concreto alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione. Per questo sostenere il progetto ‘Tuttingioco’ a fianco del CSI, è stato un onore e un piacere. Questo programma ha messo in pratica i valori più alti espressi dallo sport: coinvolgendo anche ragazzi che per motivi economici non avrebbero potuto partecipare e trasmettendo loro un importante messaggio di solidarietà e uguaglianza. Tra il tifo e gli applausi di genitori e animatori, sono stati i ‘fuorisede’ i primi vincitori del progetto ‘Tuttingioco’, premiati nel pomeriggio del 3 luglio nella sede del capoluogo campano.

I 20 giovanissimi componenti della squadra vincitrice sono stati premiati dai soci di PAC 2000A Conad della città di Salerno e di Cava de’ Tirreni, che hanno voluto partecipare per testimoniare la loro vicinanza al territorio e la loro convinta adesione a questa lodevole iniziativa.

A fare gli onori di casa è stata Teresa Falco, Presidente del CSI Salerno, affiancata dal consigliere di Presidenza nazionale CSI, Pasquale Scarlino dirigente del comitato cavese, i quali hanno supervisionato le attività sportive dei bambini con l’aiuto di allenatori e giovani istruttori.

Il commento di Teresa Falco, Presidente del CSI Salerno:

Siamo felici di aver ospitato a Salerno il primo degli eventi finali. È stato un piacere collaborare con Fondazione Conad ETS e con i soci Conad per la riuscita di un progetto come questo, in grado di portare valore al territorio.

Come ricompensa della giornata di giochi, non è mancata una merenda offerta dai soci PAC 2000A Conad a tutti i bambini presenti presso la Polisportiva SIULP. Il caloroso saluto dei soci Conad, insieme alla consegna dei prodotti, ha chiuso il sipario sulla giornata di giochi e sfide.

Conclude Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad:

Abbiamo preso parte con molto piacere a questa iniziativa, con cui sosteniamo direttamente migliaia di giovani attraverso l’erogazione di voucher, che permettono loro di accedere ad attività sportive e ludiche anche dopo la fine della scuola. Uno strumento di socializzazione e di promozione di uno stile di vita sano, che incoraggia i bambini a fare amicizia e sviluppare innumerevoli abilità. L’impegno della nostra Cooperativa si concretizza ogni giorno in gesti semplici come questo, possibili solo grazie al prezioso supporto dei nostri Soci, che ogni giorno lavorano per generare valore condiviso per i territori e costruire un futuro migliore per la Comunità.

Il prossimo appuntamento è già oggi 4 luglio, nella città di Lecce.

A seguire gli eventi finali saranno ospitati da Cuneo, l’11 luglio, e da Lecco, il 12 luglio, mentre l’ultimo appuntamento è in programma nella città di Ravenna il 14 luglio.