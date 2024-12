‘Tutti tranne lui’ torna al Teatro Anfitrione

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il successo del debutto torna in scena a grande richiesta il 23 dicembre, ore 21:00, al Teatro Anfitrione di Roma, ‘Tutti tranne lui’, il nuovo, dodicesimo, spettacolo scritto e diretto da Andrea De Rosa.

Andrea De Rosa torna in scena con Chiara Mastalli, ricomponendo ancora una volta la storica coppia di ‘Notte prima degli esami‘.

Sul palco accanto a loro Renato Solpietro, volto de ‘The Competition’, ‘Ripley’, e Celeste Savino, già vista in TV in ‘Califano’, ‘Studio Battaglia’, a dare vita a una storia che mescola ironia, amore, segreti e amicizia.

È il tredici di agosto. In una Roma deserta e afosa, Danilo torna a casa dopo il primo giorno di mare. Chiama Beatrice, donna di cui è da tempo infatuato, dando per scontato che anche lei, come la maggior parte dei suoi amici, sia fuori città, invece è a Roma.

La invita a cena, ma lei ha un piccolo problema: quella sera deve incontrare la sua amica Natasha, depressa perché è appena uscita da una relazione lunga e travagliata con un uomo di cui è ancora innamorata.

A questo punto le opzioni sono due: o Danilo e Beatrice rimandano la propria uscita per l’ennesima volta, oppure Danilo deve trovare un amico, possibilmente figo, giusto, simpatico, sensibile e gentiluomo… da presentare a Natasha, in modo da cenare tutti e quattro insieme.

Danilo rovista la sua rubrica e si rende conto che l’unico tra i suoi amici presente in città è Rossano, ovvero la persona meno indicata da invitare in un contesto del genere.

Rossano è l’amico un po’ cafone. Quello che dice sempre la sua, anche quando la ‘sua’ non è richiesta. Quello che fa battute volgari e doppisensi. Quello che quando beve, diventa più difficile da gestire. Danilo è combattuto, perché Rossano gli ha già bruciato altre occasioni, ma la voglia di vedere Beatrice è troppa… e forse, vale la pena rischiare.

Andrea De Rosa annota:

L’atmosfera sembra leggera e spensierata, come può essere una cena d’estate tra quattro giovani superstiti di una Roma deserta. Ma non è una normale serata tra amici, poiché la cena è usata come pretesto da Danilo per arrivare a Beatrice, che però nasconde un segreto… e si porta appresso Natasha, che a sua volta ha qualche scheletro nell’armadio.

Eppure, l’unico elemento disturbante della serata è Rossano, perché è un po’ meno civile degli altri, un po’ meno a modo, un po’ meno sgamato…

Lui dice sempre quello che pensa, sa essere fuori luogo, triviale, scomposto… ma, a differenza degli altri, non ha sovrastrutture e soprattutto non ha una maschera.

Il suo bambino interiore non si è fatto plasmare dalla società, non è conforme alla massa, non stringe rapporti per convenienza.

E senza rendersene conto, porta ognuno dei commensali a fare i conti con sé stesso… in un clima intrigante, che rimane in bilico fra ironia e tensione, fino all’epilogo della serata.