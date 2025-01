‘Tutti pazzi per il musical’ al Teatro Manzoni di Monza

Il 26 gennaio in scena 100 ragazzi con disabilità della cooperativa Il Granello

Riceviamo e pubblichiamo.

L’associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze Onlus e la Cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza, impegnata nella disabilità, sono lieti di annunciare l’evento benefico ‘Tutti pazzi per il musical’, che avrà luogo domenica 26 gennaio, alle ore 16:00, al Teatro Manzoni di Monza, via A. Manzoni, 23.

L’ingresso è gratuito su prenotazione e le offerte andranno a finanziare progetti per la ricerca scientifica in ambito neurologico e neuropsichiatrico dell’IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e IRCCS Fondazione Don Gnocchi, i due enti di cui l’Associazione è storica sostenitrice.

I ragazzi de Il Granello, circa 100 sul palco, si esibiranno in un medley dei vari musical messi in scena nell’ultimo decennio, da Pinocchio al Piccolo Principe, Grease e The Greatest Show Man, che hanno avuto l’onore di essere visti da più di 20.000 persone nei teatri della Lombardia – Manzoni di Milano, Repower Assago, Sociale di Como, Social di Busto A., Openjob di Varese – arrivando fino a Rimini in occasione del primo convegno nazionale sulla disabilità.

Per prenotare:

tel. 0395783469 – 3510979511

info@associazionepaolozorzi.it

Già nel febbraio 2023, avevano portato in tournée in Lombardia lo spettacolo ‘Questo sono io’ con grande successo di pubblico e di stampa.

L’associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze ONLUS, con sede operativa in via San Martino 1 a Monza, nasce nel 1985 e da 40 anni, avvalendosi di un comitato scientifico proprio, raccoglie fondi per promuovere studi mirati all’integrazione tra ricerca di base e attività clinica, in accordo con le finalità di Istituzioni di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e con IRCCS Fondazione Don Gnocchi.

I progetti riguardano le malattie neurologiche croniche accomunate dall’essere potenzialmente invalidanti e che richiedono approcci terapeutici innovativi – TITAN Trattamenti Innovativi Tecnologicamente Assistiti: epilessia dell’età infantile ed adulta, tumori cerebrali, disordini del movimento – distonie – ad esordio infantile, disturbi del neurosviluppo.

La Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza nasce a Cislago nel 1987, affondando le proprie radici nell’esperienza cattolica, secondo i principi della promozione del valore della persona e del suo inserimento sociale nel rispetto della sua unicità.

La cooperativa svolge attività di formazione socio educativa di inserimento lavorativo di ragazzi e adulti con disabilità fisiche e psichiche. La struttura si compone di 17 unità operative e conta più di 300 utenti.